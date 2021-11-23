TMO, 370 bin ton arpa için teklif topladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yaklaşık 370,000 ton yemlik arpa ithalatı için açtığı ihalenin ilk turunda teklifleri aldı.

Ticaret kaynakları, en düşük teklifin navlun dahil ancak sigorta maliyetleri hariç (c&f) ton başına 349.85 dolar olduğunun tahmin edildiğini söylediler.

Kaynaklar, TMO'nun henüz nihai alım kararı vermediğini söylediler. TMO ihalelerde genelde birkaç tur pazarlık sonunda fiyatı düşürmeye çalışıyor.

En düşük teklifin yaklaşık 25,000 ton için Dreyfus tarafından verildiği ifade ediliyor. Teslimatın Tekirdağ limanı üzerinden yapılması bekleniyor.