TMO, 395 bin ton ekmeklik buğday aldı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) bugün sonuçlanan ekmeklik buğday ithalat ihalesinde yaklaşık 395,000 ton alım yaptı.

Reuters'ın ticaret kaynaklarına dayandığı habere göre ihalede oluşan fiyatların geçici olduğu, önümüzdeki günlerde nihai halini alacağı ifade edildi.

Ticaret kaynakları en düşük fiyatın yaklaşık 50 bin ton Ukrayna menşei buğday için navlun dahil ancak sigorta maliyetleri hariç (c&f) ton başına 262.85 dolar olduğunu tahmin ettiklerini ifade etmişlerdi.