TMO, 400 bin ton buğday alımı yaptı
Toprak Mahsulleri Ofisi, uluslararası buğday ithalatı ihalesinde yaklaşık 400,000 ton alım yaptı.
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) bugün sonuçlanan bir dizi uluslararası buğday ithalatı ihalesinde yaklaşık 400,000 ton alım yaptı.
En düşük fiyat navlun dahil ancak sigorta maliyetleri hariç (c&f) ton başına 301.9 dolar oldu. Ticaret kaynakları ihalede oluşan fiyatların geçici olduğunu, önümüzdeki günlerde nihai halini alacağını ifade ettiler. İhalede alınan kırmızı ve beyaz buğdayın asgari protein muhteviyatının ise %12.5 ile %13.5 olması istendi.
Ticaret kaynaklarının verdiği bilgiye göre ihalede, 26 Ocak - 25 Şubat tarihleri arasında Türkiye'deki bir dizi limana sevk edilmek üzere buğday alımı yapıldı. TMO 4 Aralık'ta en düşük fiyat navlun dahil ancak sigorta maliyetleri hariç (c&f) ton başına 264.80 dolardan 400,000 ton buğday almıştı.