TMO, 400 bin tonluk buğday ihalesi açtı
Toprak Mahsulleri Ofisi, 400,000 ton ekmeklik buğday alımı için ihale açtı.
Reuters
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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yaklaşık 400,000 ton ekmeklik buğday ithalatı için uluslararası ihale açtı.
Avrupalı ticaret kaynakları ihaleye 19 Ocak'a kadar teklif verilebileceğini söylediler. Şartnamede sevkiyatın 26 Ocak ve 25 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılması istendi.
20,000 ton ile 60,000 ton arasında değişen miktarlarda alınacak ekmelik buğdayın sevkiyatı Derince, İskenderun, Mersin, İzmir, Bandırma, Tekirdağ, Samsun ve Trabzon limanlarına yapılacak.