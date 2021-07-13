  1. Dünya Gazetesi
  2. Tarım
  3. TMO, 440 bin ton arpa ihalesini tamamladı
Takip Et

TMO, 440 bin ton arpa ihalesini tamamladı

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 440 bin tonluk arpa ithalatı ihalesinde ton başına fiyatlar 236-242 dolar arasında gerçekleşti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 440 bin tonluk arpa ithalatı ihalesi pazartesi günü tamamladı. İhalede ton başına fiyatlar 236-242 dolar arasında belirlendi.

Teslim tarihleri 29 Temmuz-16 Ağustos olarak belirlenirken; İskenderun, Derince, İzmir, Tekirdağ, Samsun, Mersin, Bandırma ve Karasu'dan 50'şer bin, Trabzon Limanı'ndan 40 bin ton şeklinde teslim edilecek.

Diğer yandan TMO'nun 395 bin tonluk buğday ihalesi ise bugün yapılacak.

Etiketler
EKONOMİDE SON 24 SAAT