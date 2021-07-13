TMO, 440 bin ton arpa ihalesini tamamladı
Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 440 bin tonluk arpa ithalatı ihalesinde ton başına fiyatlar 236-242 dolar arasında gerçekleşti.
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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 440 bin tonluk arpa ithalatı ihalesi pazartesi günü tamamladı. İhalede ton başına fiyatlar 236-242 dolar arasında belirlendi.
Teslim tarihleri 29 Temmuz-16 Ağustos olarak belirlenirken; İskenderun, Derince, İzmir, Tekirdağ, Samsun, Mersin, Bandırma ve Karasu'dan 50'şer bin, Trabzon Limanı'ndan 40 bin ton şeklinde teslim edilecek.
Diğer yandan TMO'nun 395 bin tonluk buğday ihalesi ise bugün yapılacak.
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