TMO, 440 bin ton arpa ihalesini tamamladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 440 bin tonluk arpa ithalatı ihalesi pazartesi günü tamamladı. İhalede ton başına fiyatlar 236-242 dolar arasında belirlendi.

Teslim tarihleri 29 Temmuz-16 Ağustos olarak belirlenirken; İskenderun, Derince, İzmir, Tekirdağ, Samsun, Mersin, Bandırma ve Karasu'dan 50'şer bin, Trabzon Limanı'ndan 40 bin ton şeklinde teslim edilecek.

Diğer yandan TMO'nun 395 bin tonluk buğday ihalesi ise bugün yapılacak.