TMO, 48 bin ton pirinç ithal edecek

13 Mayıs 2019

Ali Ekber YILDIRIM

Toprak Mahsulleri Ofisi, 24 Haziran 2019 tarihine kadar teslim edilmek üzere toplam 48 bin ton pirinç ithalatı için ihale açtı. Her biri 2 bin ton olmak üzere 24 ayrı ithalat işi için 16 Mayıs 2019 Perşembe gün saat 10.00'da Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nde ihale gerçekleştirilecek.

İhale ile ilgili yapılan duyuruda 2'şer bin tonluk her bir işin birbirinden bağımsız ayrı bir satın alma konusu olduğu belirtilerek bu nedenle her bir iş için ayrı ayrı zarflarda teklif sunulması istendi. Yapılacak ihale kapsamında 10 bin ton Uzun Tane (Tip A), 14 bin ton Uzun Tane (Tip C) ve 24 bin ton Kısa Tane (Groski) pirinç ithalatı gerçekleştirilecek.

Piyasaya müdahale için ithalat yapılacak

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, geçen sene rekoltede 150 bin ton civarında bir düşüş olduğunu ve ihtiyaç nedeniyle ithalat yapılacağını söyledi: Güldal: " Hem rekolte düşük hem de bazılarının stok yaptığını biliyoruz. Yeni ürün çıkıncaya kadar bu ara dönemde fiyat artırmak isteyenler olabilir.Toprak Mahsulleri Ofisi'nin elinde pirinç olmazsa fiyatı istedikleri gibi yükselteceklerdir. Piyasaya müdahale edebilmek için elimizde ürün olması gerekir. Bu nedenle 48 bin tonluk ihale açtık. Bunun tamamının ithal edilmesi anlamına gelmiyor. Daha önce 40 bin tonluk ihale açtık. Yaklaşık 30 bin ton aldık. Yeni hasat dönemi başlamadan ihtiyaç olan ürünü almak istiyoruz." dedi.