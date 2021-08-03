TMO, 515 bin ton ithal arpa ihalesini iptal etti

Ali Ekber YILDIRIM

İthalat için verilen teklifler ton başına ortalama 279.5 dolar oldu.

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin 24 Haziran 2021’de açtığı 320 bin ton yemlik arpa ihalesine ton başına ortalama 270 dolar 69 sent teklif verilmişti.

TMO’nun 12 Temmuz 2021’de yapılan 440 bin tonluk arpa ithalat ihalesine ise ton başına ortalama 237 dolar 16 sent fiyat verildi.

Bugünkü ihalede verilen ortalama 279 dolar 50 sentlik fiyat teklifi bu yılın en yüksek fiyatı oldu.

İptal kararı ihaleye katılanlara bildirildi

Toprak Mahsulleri Ofisi ihaleden sonra teklif veren şirketlere ihalenin iptal edildiğini bildirdi. Gönderilen mesajda şu bilgilere yet verdi: “Değerli katılımcı, öncelikle 03.08.2021 tarihinde düzenlediğimiz yemlik arpa ithalat ihalemize göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. Ancak Komisyonumuzca yapılan değerlendirme neticesinde verilen teklifler uygun bulunmadığından ihalenin iptaline karar verilmiştir. Saygılarımızla.”

Buğday ihalesi yarın yapılacak

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin 395 bin ton ekmeklik buğday ithalat ihalesi ise 4 Ağustos’ta (yarın) yapılacak.