TMO, 6 bin tonluk ayçiçek yağı ihalesinde teklif aldı
Toprak Mahsulleri Ofisi, 6 bin tonluk ayçiçek yağı için açtığı ihalede teklifleri aldı.
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 6 bin tonluk ayçiçek yağı için açtığı ihalede teklifleri aldı.
Ticaret kaynakları, en düşük teklifin navlun dahil ancak sigorta maliyetleri hariç (c&f) ton başına 1,429 dolar olduğunun tahmin edildiğini söylediler.
Kaynaklar, TMO'nun henüz nihai alım için karar vermediğini söylediler. TMO ihalelerde genelde birkaç tur pazarlık sonunda fiyatı düşürmeye çalışıyor.
Teslimatın 8-25 Şubar tarihleri arasında Tekirdağ limanına yapılması bekleniyor.