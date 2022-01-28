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TMO, 6 bin tonluk ayçiçek yağı ihalesinde teklif aldı

Toprak Mahsulleri Ofisi, 6 bin tonluk ayçiçek yağı için açtığı ihalede teklifleri aldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Reuters
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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 6 bin tonluk ayçiçek yağı için açtığı ihalede teklifleri aldı.

Ticaret kaynakları, en düşük teklifin navlun dahil ancak sigorta maliyetleri hariç (c&f) ton başına 1,429 dolar olduğunun tahmin edildiğini söylediler.

Kaynaklar, TMO'nun henüz nihai alım için karar vermediğini söylediler. TMO ihalelerde genelde birkaç tur pazarlık sonunda fiyatı düşürmeye çalışıyor.

Teslimatın 8-25 Şubar tarihleri arasında Tekirdağ limanına yapılması bekleniyor.