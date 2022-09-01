TMO alım primi desteği başvuru süresi uzatıldı

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı arpa ve buğday üreticilerinin Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) yaptıkları satışlarına destekleme primi ödenmesi uygulamasında başvuru süresi 15 ilde 94 ilçe için uzatıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, Erzurum'da 20, Sivas'ta 14, Van'da 13, Erzincan'da 9, Ağrı ve Kars'ta 8, Ardahan 6, Kayseri'de 4, Bayburt'ta 3, Bitlis, Çankırı ve Yozgat'ta 1, Bolu ve Gümüşhane ve Muş'ta 2 olmak üzere toplam 94 ilçede TMO destekleme alım primine başvuruda 6 Haziran ile 21 Eylül arası, diğer ilçelerde 6 Haziran ile 1 Eylül arası yapılan satışları gösteren alım belgeleri dikkate alınacak.