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TMO, arpa alım ihalesini gerçekleştirdi

TMO'nun 96 bin ton arpa alım ihalesinde en düşük teklif ton başına 789.9 TL oldu.

TMO, arpa alım ihalesini gerçekleştirdi
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Toprak Mahsülleri Ofisi'nin (TMO) 96 bin ton yemlik arpa alım ihalesinde en düşük teklif navlun dahil ancak sigorta maliyetleri hariç ton başına 789.9 lira, yani 214.5 dolar oldu.

İhale hakkında bilgi veren ticaret kaynakları TMO'nun henüz nihai alım kararını vermediğine ve genelde fiyatları düşürmek için birkaç tur pazarlık yaptığına dikkat çekti.

Kıbrıs Rum kesimi ve Suriye dışındaki Karadeniz, Ege ve Akdeniz limanlarından yükleme isteyen TMO teslimatın 17 Ekim ile 7 Kasım arasında yapılmasını istiyor.

Kaynak: Reuters

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