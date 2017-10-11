TMO, arpa ihalesinde alım yapmadı

11 Ekim 2017

Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) açmış olduğu 96 bin ton yemlik arpa ihalesinde alım yapmazken, ticaret kaynakları, ihalede fiyatların çok yüksek bulunduğunu söyledi.

Ticaret kaynakları ihale ile ilgili daha önce verdikleri bilgide, en düşük teklifin navlun dahil, sigorta maliyetleri hariç ton başına 789.9 lira (214.5 dolar) olduğunu söylemişti.

Kaynaklar ayrıca, TMO'nun henüz nihai alım kararını vermediğine ve genelde fiyatları düşürmek için birkaç tur pazarlık yaptığına dikkat çekmişti.

Kıbrıs Rum kesimi ve Suriye dışındaki Karadeniz, Ege ve Akdeniz limanlarından yükleme isteyen TMO teslimatın 17 Ekim ile 7 Kasım arasında yapılmasını talep ediyordu.

Kaynak: Reuters