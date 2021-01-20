TMO, beyaz buğday da alacak

Ticaret kaynakları Toprak Mahsülleri Ofisi'nin (TMO) 400 bin tonluk uluslararası buğday alım ihalesini kırmızı buğdayın yanısıra beyaz buğday tekliflerini de kabul edecek şekilde genişlettiğini söyledi.

TMO'nun daha önce 19 Ocak'a kadar teklif verilebileceğini açıkladığı ihale 22 Ocak Cuma tarihine ertelenmişti.

Ticaret kaynaklarından biri "Bu değişiklik Türkiye'nin en büyük buğday tedarikçisi Rusya'dan gelen buğdayın daha pahalı olduğu ve yaklaşan bir gümrük vergisine maruz kalabileceği bir dönemde, ihalede daha farklı konumlardan buğday teklifi gelmesini sağlayabilir" dedi.