TMO, dolar bazında en yüksek fındık alım fiyatını açıkladı

Mehmet Hanifi GÜLEL

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2024-2025 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını kilogram başına levant kalite için 130 lira, Giresun kalite için 132 lira olarak belirledi. Geçen yıl kabuklu fındık alım fiyatları yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre, Giresun kalite için kilogramı 84TL, levant kalite için 82.5 TL, sivri kalite için ise 80 TL olarak belirlenmişti Önceki yıla göre fiyat artışı yüzde 57,5 oldu ve bu yıl tarım ürünlerinde en yüksek açıklanan ürün olarak dikkat çekti. Bu fiyat, aynı zamanda dolar bazında yaklaşık 4 dolar ile bugüne kadar açıklanan en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti. Rekoltenin ise 2024’te yüzde 14 artışla 738 bin 931 tonu bulması bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu fiyatlar, hasat dönemi öncesinde, fındık üreticilerinin depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması ve pazarlama kaynaklı yaşanabilecek sıkıntıların giderilmesi amacıyla kararlaştırıldı. Bu kapsamda, 2024-2025 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre, levant kalite için kilogram başına 130 lira, Giresun kalite için kilogram başına 132 lira oldu. Bakanlığın üreticilere vereceği alan bazlı destek, mazot ve gübre desteğiyle birlikte düşünüldüğünde, levant kalite için ortalama fiyat kilogram başına 133 lira, Giresun kalite için ise 135 lira olacak. Yüksek randımanlı fındığa (50 randımanın üzerindeki her artı 1 randıman için) kilogram başına 1,3 lira ilave fiyat verilecek. Üreticiler 12 Ağustos›tan itibaren TMO iş yerleri ile e-Devlet üzerinden randevularını alabilecekler ve kabuklu fındık alımı 19 Ağustos’ta başlayacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, fındık alım fiyatlarıyla ilgili soru üzerine, fındığın çok önemli bir ihracat kalemi olduğunu, fiyatın hem yurt dışı rekabet hem de yurt içindeki maliyetler gözetilerek açıklandığını söyledi.

Doğu Karadeniz’de fiyat beklentilerin altında

Doğu Karadeniz özelinde bakıldığında açıklanan fiyatın beklentilerinin altında olduğunu ifade eden Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, Batı Karadeniz üreticileri için özellikle Samsun, Sakarya, Düzce ve Kocaeli tarafındaki üreticiler için iyi bir fiyat olduğunu aktardı. Akça, açıklanan fiyatın yaklaşık 4 dolara denk geldiğini, geçen yıl taban fiyatın ise 2,9 dolar olduğunu kaydetti. Akça, “Genele bakıldığında iyi bir fiyat gibi görünüyor. Fakat Doğu Karadeniz’de en büyük girdi maliyeti işçilik maliyeti yer alıyor. Batı Karadeniz’de makineli tarımla alakalı bir kıyaslama yaptığımızda maliyetler bize göre yüzde 40 daha düşük” diye konuştu.

Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan ise belirledikleri maliyetlerin üzerinde bir fiyatın açıklandığını belirtti.

“Rekabet için fiyatı dikkat almamız gerekiyor”

Açıklanan fındık fiyatını değerlendiren Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Osman Sabır, fiyatın tarihindeki en yüksek dolar fiyatı olduğunu belirterek, levant kalite için 3 dolar 92 cant’te denk geldiğini söyledi. Sabır, “Bu yıl geçen yılki gibi bir hareket olmaz. Verilen fiyat bana göre taban değil, tavan fiyat oldu. Diğer yandan, bu fiyat stratejik bir ürün olan Türk fındığının dünya pazarlarında pazarlamasında rekabet kaybına sebep olacak. Bizim rakip ülkelerimiz İtalya, Şili, ABD'de. Ve işçilikten dolayı üretim büyümesi var ve projeksiyonları gitgide artıyor. Üretim maliyetleri 1 doları aşmıyor. Bu da tarımda çok büyük bir kârdır. Üretimin desteklenmesiyle uzun vadede Türk fındığının dünya pazarlarındaki payı yüzde 50’lere gerilerse o zaman da fiyatı biz dikte etmeyiz, fiyatı onlar bize dikte ederler. Rekabet için fiyatı dikkat almamız gerekiyor” dedi.