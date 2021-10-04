TMO, Ekim ayında toplam 870 bin ton hububatı satışa açtı

TMO'dan yapılan açıklamada, arpa satışlarına besici ve yetiştiricilere 2.000 TL/Ton fiyatla, yem fabrikalarına ise 2.050 TL/Ton fiyatla peşin bedel mukabili, ekmeklik buğday satışlarına 2.525-2.575 TL/Ton fiyatla peşin bedel mukabili olarak un fabrikalarına, bulgur fabrikalarına ve kanatlı hayvan besici yetiştiricilerine (beyaz et, yumurta vs.) yönelik, makarnalık buğday satışlarına ise 2.650-2.750 TL/Ton fiyatla peşin bedel mukabili olarak bulgur fabrikalarına yönelik Ekim ayında da devam edeceği belirtildi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Arpa ve buğday satışlarımız için başvurular 04 Ekim 2021 - 12 Ekim 2021(dahil) tarihleri arasında

Liman işyerlerimizden besici ve yetiştiricilerimize yapılacak arpa satışları “ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU” üzerinden, iç merkezlerdeki arpa satışlarımız için ise TMO ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ vasıtasıyla yapılacaktır.

Yem fabrikalarına yapılacak arpa satışlarımız “YEM FABRİKALARI

ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU” üzerinden yapılacaktır. Yem satış fiyat listesini (04 – 12 Ekim (dahil) 2021 saat 17.00’a kadar) “YEM FABRİKALARI ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU” na giriş yapmayan yem fabrikalarının başvuruları kabul edilmeyecektir.

Buğday satışlarımıza ise ağırlıklı olarak “ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU” üzerinden başvuru alınacaktır.

Ekmeklik buğday stokları Kuruluşumuza makul fiyatlarla piyasaya ekmeklik un vereceğini taahhüt eden firmalara, verdikleri fiyat taahhütleri dikkate alınarak dağıtılacaktır.

Un fabrikaları fiyat taahhütlerini başvuru süresi içerisinde (04 – 12 Ekim (dahil) 2021 saat 17.00’a kadar) TMO Elektronik Satış Platformu üzerinden yapacaktır. TMO Elektronik Satış Platformu üzerinden un taahhüt fiyatı vermeyen firmalara tahsis yapılmayacaktır. Ayrıca firmaların taahhüt fiyatlarının cari aya ait reel fiyatlar olması (eski sözleşmeler kapsamında verilen fiyatlar olmaması) şartı aranacaktır.

Tahsis sonuçlarının açıklanmasını müteakip satışı yapılan stoklar için para yatırma süresi 05 Kasım 2021, ürün teslimleri 30 Kasım 2021 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

ELÜS satışlarında 18 Ekim – 28 Ekim 2021 (dahil) tarihleri arasında her gün ELÜS tahsis miktarları takas için TÜRİB’de işlem görecektir.

Kuruluşumuzca piyasalar yakından takip edilmektedir. TMO iştigal alanına giren ürünlerde stoklarını takviye edecek, uygun fiyatla kullanıcılarına yönelik hammadde tedarikine devam edecek ve görev alanındaki ürünlerde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde piyasa istikrarı temin edilecektir."