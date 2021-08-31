TMO, fındık alımına başlıyor: Ödemeler 10 gün içinde yapılacak

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, TMO'nun bu yıl 9'uncu kez fındık alımı için görevlendirildiğini ve bu konuda güncel değerlendirmeleri yaptıklarını söyledi.

Fındık alım fiyatlarının yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre, Giresun kalite fındık için 27 lira, Levant kalite fındık için 26,5 lira ve sivri kalite fındık için 25,5 lira olarak uygulanacağını anımsatan Güldal, 23 Ağustos'tan itibaren randevu vermeye başladıklarını ve 1 Eylül'den itibaren de alımlara başlamış olacaklarını bildirdi. Güldal, alımların yıl sonuna kadar devam edeceği bilgisini verdi.

İlk etapta 18 noktada fındık alımı yapacaklarını aktaran Güldal, bir hafta sonra 48 noktadan, daha sonra da 60 noktadan alım yapmayı planladıklarını kaydetti.

Güldal, özellikle Batı Karadeniz Bölgesi'nde sel afetinden zarar gören ve az da olsa fındığı olan Bartın ve Kastamonu gibi iller bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Sel afetinden zarar gören Bartın ve Kastamonu'da üreticilerin fındıklarını daha yakından teslim edebilmeleri için ekipler görevlendirdik. TMO olarak fındık alımlarında depo, finans ve personel konusunda tüm hazırlıklarımız tamamlanmış durumda. Üreticilere ödemelerini bir hafta ile 10 gün içinde gerçekleştiriyoruz. Ödemeler için azami süremiz 21 gün."

Geçmiş yılların fındıkları alınmayacak

Güldal, fındık alımlarında belirli şartların olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Fındık alımlarında yüzde 40 ve üzeri olacak şekilde sağlam iç olmasını arayacağız. Rutubet oranının yüzde 6'yı geçmemesini, buruşuk iç fındık oranının yüzde 10 ve altında olmasını, çürük ve bozuk iç fındık oranın yüzde 3 ve altında bulunmasını, çatlak, kırık ve kabuklu fındık içinde bulunan iç fındık oranının yüzde 5 ve altında, fındık içindeki yabancı madde oranının da binde 5 ve altında olmasını bizim alım kriterlerimiz olarak belirledik. Bu zaten önceki yıllarda da böyle uygulanıyordu. Bir de önemli bir nokta, önceki yılların fındığının alınmayacağının altını çiziyorum. Önceki yılların ürününün, bu yılki fındıklarla karıştırılmamasını istiyoruz. Karışık fındıklar alınmayacaktır, bir kez daha uyarmakta yarar var."

Üreticilerin fındıklarını teslim etmeden 2021 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi'nde güncellemelerini yapmaları gerektiğini vurgulayan Güldal, daha sonra randevu alınarak işlemlerin devam ettirileceğini anlattı.

Güldal, 1 Eylül'den itibaren görevlilerin sahada denetimler yapacaklarına işaret ederek, "Üreticimizin TMO'nun açıklamış olduğu fiyatı mutlaka referans olarak almasını ve altında bir fiyata ürününü satmamasını istiyoruz. TMO'nun bütün arz edilen fındığı alacak imkanı, deposu mevcuttur ama üreticilerimizin bizim fiyatımızdan daha üzeri iyi fiyatlar bulduğunda da onu değerlendirmesini tercih etmelerini öneririz. Piyasanın bu fiyatların altına düşmemesi için biraz da üreticinin TMO'yu tercih etmesi önem arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Geçmiş yıllardan kalan fındık stoku yok

Alımların karantina tedbirleri altında yapılmasına dikkat ettiklerini belirten Güldal, üreticilerin kendi ürünlerini görebileceği ve kalabalık olmayan ortamlarda alım yapılacağını anlattı. Güldal, fındıkta TMO'nun elinde geçmiş yıllardan kalan bir stok olmadığını bildirdi.

Halen iç fındık ihracatındaki kilogram fiyatının 7 dolara yakın olduğunu aktaran Güldal, şunları kaydetti:

"Fındık alım fiyatları ihracat fiyatını düşürmeyecek, yükseltecek fiyattır. Bizim referans dediğimiz fiyat elimizi güçlendiren, üreticiyi koruyan, rekabetten dolayı fiyatların düşmesini engelleyen, yurt dışı satışlardaki rekabetten dolayı fiyatların üretici aleyhine düşmesini engelleyen bir fiyattır. Fındıktaki ihracatın kesintiye uğramadan artarak devam edeceğini düşünüyoruz."