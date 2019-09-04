TMO: Fındık alımında kota yok

04 Eylül 2019

Toprak Mahsulleri Ofisi(TMO), fındık alımlarında kota uygulamasının söz konusu olmadığını bildirdi.

TMO'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kuruluşumuzca fındık piyasasında istikrarın sağlanması, üreticilerimizin piyasa şartlarında mağduriyet yaşamamaları ve finansman ihtiyaçlarının sağlanması amacıyla 21 Ağustos 2019 tarihinden itibaren Levant kalite kabuklu fındıklar 16,50 TL/Kg, Giresun kalite kabuklu fındıklar 17,00 TL/Kg ve Sivri Kalite kabuklu fındıklar 15,50 TL/Kg fiyatlardan alımlarına başlanmıştır.

Son günlerde Kuruluşumuzun fındık alımlarıyla ilgili olarak Karadeniz Bölgesi'nde basında ve kamuoyunda dile getirilen bazı hususlarla ilgili olarak açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

TMO tarafından yapılan fındık alımlarında kota uygulaması söz konusu değildir.Söz konusu alımlarda il rekolte tespit komisyonlarınca (İl Tarım, Borsa, Araştırma Enstitüsü, Ziraat Odası, İhracatçı Birlikleri ve Üniversite temsilcilerinden oluşturulmaktadır.) il/ilçe düzeyinde yapılan rekolte çalışmaları sonucunda hazırlanarak imza altına alınan ve Bakanlığımıza sunulan verim ortalamaları cetvelleri esas alınmaktadır.

Alımlarımızda sadece ÇKS kaydı olan üreticilerden alım yapılması ve verim ortalamaları esas alınmasıyla fındık ticareti yapan aracıların, üreticilerden daha düşük fiyatla ürün alıp Kuruluşumuza satmasının ve neticesinde üreticide oluşabilecek gelir kaybının önlenmesi amaçlanmaktadır.

Alım faaliyetlerine başlamadan önce öngörülen depolama ihtiyacı doğrultusunda 34 noktada 200 bin tonluk depo kiralanmıştır. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde Kuruluşumuza ait ve yakın bölgelerde en az 250 bin tonluk depo kapasitemiz de mevcuttur.

Fındık alımlarımızda randevu sistemi uygulanmaktadır. Randevusuna gelen üreticilerimizden %90'ının ürünü teslim alınmıştır. Teslim alınamayan ürünlerin büyük çoğunluğu rutubet oranının yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Bu üreticilerimiz, ürünlerini yeterli miktarda kuruttuktan sonra tekrar Kuruluşumuza satabilmektedirler.

TMO tarafından bu güne kadar alınan fındıkların ortalama fiyatının Levant Kalite için 16,90 TL/Kg, Giresun Kalite için 17,70 TL/Kg olarak gerçekleşmesi memnuniyet vericidir.

Fındık üreticilerimizin yukarıda bahsi geçen konularda dile getirilen yanlış bilgilere itibar etmemeleri, TMO'nun alım kriterlerine ve randevu sistemine uygun olarak ürünlerini teslim etmeleri halinde hiçbir sıkıntıyla karşılaşmayacaklarını bilmeleri önem taşımaktadır."