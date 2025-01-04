TMO fındık alımını durdurdu, fiyatlar sabit kaldı: Fındık üreticisi artış beklentisinde...

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 31 Aralık 2024 itibariyla fındık alımını durdurduğu açıkladı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından, serbest piyasada fındık alımları yapan tüccarlar, fiyatların sabit bir şekilde seyrettiğini belirtti.

"Fiyatlar sabit kaldı"

TMO'nun alımı durdurması ile serbest piyasada fiyatların sabit kaldığını kaydeden Hasan Himtaş, bu yıl yağlı fındığın kilosunun 142,5 TL'ye çıkmasını beklediklerini söyledi:

“TMO'nun 31 Aralık'ta alımını durdurdu. Bu karar fındık piyasasında önemli bir etkiye yol açtı. TMO'nun alımı durdurması ile serbest piyasada fiyatlar sabit kaldı.

2024 yılının son haftasında 52 randımanına göre 132,5 TL'den kapanan Levant fındık yeni yıla 128 TL civarında başladı. Geçen 2023-2024 sezonunda yağlı fındık ise 142,5 TL'ye kadar yükseldi.

Bu yıl fındıktan beklentimiz, yağlı fındıkta 142,5 TL, Levant fındıkta ise 132,5 TL olması. Ayrıca devletin TEFE-TÜFE oranlarına göre fiyatların 155-160 TL seviyelerine çıkması muhtemel. Umarım beklentimiz gerçekleşir."

"Kendi lehlerine göre belirleyebilirler"

Fındık tüccarı Hayrettin Karabulut ise TMO'nun alımının durmasıyla serbest piyasadaki tüccarların fiyatları kendi lehlerine belirleyebileceğini ifade etti.

Karabulut, “Fiyatların 130 TL civarında seyredeceğini ve yeni sezona kadar 2-3 TL arasında dalgalanma yaşanabileceğini düşünüyorum. Üreticilerin fındığı elde tutmasının artık bir anlamı yok” ifadelerini kullandı.

Üreticinin beklentisi fiyatların artması

2025 yılının ilerleyen aylarında fındık fiyatlarında yükselmesinin beklendiğini söyleyen fındık tüccarı Zekeriya Yıldız ise şu açıklamalarda bulundu:

“Fiyatlar şu an 128 TL civarında işlem görüyor. Ancak 2025 yılının ilerleyen aylarında beklentiler yüksek. Fiyatlar beklentiler yönünde yükselmesi üreticiyi mutlu edecektir. Üreticilerin beklentisi bu yönde ancak, serbest piyasaya baktığımızda ise yükselmesine yönelik bir emare gördüğümüzü söylemek zor.”

"Üreticinin kaybı ülkenin de kaybı demektir"

Sakarya Ziraat Odaları İl koordinasyon Başkanı Ali Şener Bayraktar, dün yaptığı açıklama 2024 yılı fındık sezonunu şöyle değerlendirdi:

"2024 üretici açısından üretimdeki maliyet artışlarının fiyatlara yansıtılamadığı bir üretim dönemi oldu. Üretici bu sıkıntıyı çekerken bir yandan iklim koşullarından kaynaklı sıkıntılar da yaşadı. Hem kuraklık, hem kahverengi kokarca zararlısının verdiği zararlarla karşı karşıya kaldık.

Üreticinin az kazançla üretim yaptığı bir dönem oldu. Kahverengi kokarca zararlısı, bölgede yüzde 20-25 oranında bir zarar verdi.

Üretici masraf ediyor, randıman yüksek gibi görünüyor ancak bu böcek ürünün içini çürütüyor. Dolayısıyla üretici para etmez bir durum ile karşı karşıya kaldı.

Üreticiler bu nedenlerinden dolayı üretme heyecanını kaybediyor ama Türk çiftçisi bunları yaşasa da borca girse de arazim boş kalmasın diye üretmeye devam ediyor. Temennimiz 2025 yılı üreticimiz adına 2024 yılına göre daha çok kazanacağı, verim alacağı bir sene olsun.

Üreticinin birim alandaki her kaybı ülkenin de kaybı demektir."