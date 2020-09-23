TMO Genel Müdürü Güldal: Referans fiyatlar üreticinin sigortası hükmündedir

23 Eylül 2020

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin TMO'nun kuru kayısıyı 21-23 liradan alacağını açıklamasıyla Malatya'da yeni bir dönem yaşanmaya başlandığını söyleyen Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, kayısı üreticilerinin uzun yıllardır fiyatlardaki dengesizlik nedeniyle çeşitli sıkıntılar yaşadığını, bunu yakından bildiğini, TMO'nun kuru kayısı alımına başlamasıyla bu sorunun aşılacağını anlattı.

Kurumlarının bu noktada önemli bir görevi yerine getirdiğine değinen Güldal, şunları kaydetti: "Kayısı üreticileri bir yıl fiyatların yükselmesi, bir yıl düşmesi, rekolteye bağlı olarak piyasa fiyatlarının düşmesi gibi sıkıntılar yaşıyordu. Artık bizim açıkladığımız referans fiyatlar üreticinin sigortası hükmündedir. Dolayısıyla üreticimiz o fiyatın altına hiçbir şekilde düşmeyeceğini biliyor. Eğer o fiyatın altında veya o fiyatlara satış olacaksa gelip buraya vermesi kesintilerden de muaf olacağı için daha çok üreticimiz lehine olacak. Ancak üreticimiz uygun fiyatı bulduğunda tüccarına da ürünü satabilecek. Bizim çalışmamız, lisanslı depo üreticimiz için bir sigortadır."

"Ülke ekonomisine katkı sağlayacak"

Kuru kayısının ciddi bir ihraç ürünü olduğunu aktaran Güldal, "Tarımsal ihracatımızın önemli bir kısmını kayısı sağlıyor. Fiyatının değerini koruması, özellikle ihraç edilen kayısılar göz önünde bulundurulduğunda Türkiye Cumhuriyeti tarımsal ihracatının yükselmesi anlamına gelecektir. Fındık örneğini verecek olursak; fındığın tarımsal ihracatımızdaki yeri 2019-2020 sezonunda 2,3 milyar dolara ulaştı. 18 milyar dolarlık tarımsal ihracatımızın 2,3 milyarı fındıktan yapıldı. Kuru üzümde 20 milyondan daha fazla, incirde 5 milyondan daha fazla değerinin düşmesi önlendi. Bu fiyatlar kuru kayısıda da ülke ekonomisine referans katkı sağlayacak." dedi.

"Çiftçimiz için önemli bir kapı açıldı"

Üreticinin menfaati nerede ise ürününü oraya satacağını belirten Güldal, şunları söyledi: "Öncelik üreticinin gelirinin yükselmesi, daha çok, sağlıklı ve kaliteli üretmesidir. TMO'ya satış, ürünün lisanslı depoya teslim edilmesi daha çok bir yöntemdir. Çiftçimiz için önemli bir kapı açıldı. Yani ille biz 'buraya sat' demiyoruz. Burası yeni bir tesis ve yeni bir faaliyet başladı. Çiftçimizin bu seneki satmadığı ürünlerden bir miktarını lisanslı depoya teslim ederek buraya olan güvenini bize vereceği gücü önemsiyoruz. Bu anlama çağrım üreticilerin lisanslı depoyu tercih etmeleri, ürünlerini buraya getirmeleri. Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesinde kurulan Türkiye'nin ilk kuru kayısı lisanslı deposu 6 bin ton daha da fazla kayısı alabilecek kapasitededir. Gelecek yıl Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni bir depo daha yapılıyor. Malatyalı çiftçimizin önünde böyle güçlü bir seçenek var, bunu göz ardı etmesinler."

Kaynak: AA