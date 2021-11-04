TMO Genel Müdürü Güldal'dan fındıkta referans fiyat açıklaması

Fındık alım kampanyasına ilişkin açıklamalarda bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, 1 Eylül'de fındık alımına başlayan TMO'nun süreci başarılı şekilde devam ettirdiğini söyledi.

TMO'nun fındık alımını iki aydır 50 noktada sürdürdüğünü anımsatan Güldal, üreticilerin başlangıçtan itibaren TMO'ya ürün arz etme noktasındaki tercihlerinin arttığını vurguladı. Güldal, üreticiden şimdiye kadar önemli miktarda fındık aldıklarını ifade ederek, TMO'ya ürün getiren üreticilerin paralarının ise çok kısa sürede hesaplarına yatırıldığını dile getirdi.

Üreticilerin, TMO'nun alım kriterlerini benimsemesinin memnuniyet verici olduğunu belirten Güldal, "Üreticilerimiz fındıklarını temizleyerek, ayıklayarak ve yeterince kurutarak getirip yüksek randımanlı şekilde bize teslim etmektedir. Üreticilerimiz bu şekilde randıman primini de almaktadır." diye konuştu.

Güldal, levant kalitede fiyatın 26,5 lira olmasına rağmen randımandan dolayı üreticinin eline 1 lira, 1,5 lira daha fazlasının geçtiğine dikkati çekerek, "Yine Giresun kalitede 27 lira olan fiyat, 28,5-29 lirayı randımanla birlikte bulabiliyor. Hatta bahçesine çok iyi bakan örnek üreticiler 30-31 liranın üzerinde ürün bedeli alabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Bütün üreticilere randevularımız açık"

TMO'nun fındık alım kampanyasının başarılı şekilde sürdüğünü anlatan Güldal, "50'nin üzerinde alım noktasında şu anda fındık alımlarına devam ediyoruz. Bütün üreticilere randevularımız açık. Üreticilerimiz TMO'ya ürünlerini teslim etmek isterlerse randevuyu alıp, gününde ve saatinde gelip rahatlıkla ürünlerini teslim edebilirler." dedi.

Son günlerde özellikle serbest piyasada düşük giden fındık fiyatlarının yükselmeye başladığını, bunun da memnuniyet verici olduğunu belirten Güldal, "Serbest piyasada oluşan rakamların hemen hemen TMO'nun fiyatlarına yaklaştığını görüyoruz. Bu son derece olumlu bir gelişme." diye konuştu.

Aralık ayının sonuna kadar fındık alım kampanyasının süreceğine işaret eden Güldal, "Bu noktada üreticilerimiz kararlarını ve tercihlerini kullanarak en iyi fiyatı veren TMO ise bize, eğer serbest piyasada daha iyi fiyat verilirse oraya ürünlerini teslim edebilirler." dedi.

Güldal, sezonun yağışlı geçmesi dolayısıyla üreticilerin ürünlerini kurutma noktasında problem yaşadığını belirterek, "TMO olarak biz bu dönemi üreticilerimizi mümkün olduğu kadar rahatlatmak için kriterlerimizde bir miktar esneklik yaptık. Bu da üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı." ifadelerini kullandı.

TMO'dan alınan randevuya sadakatin yüzde 80'ler civarında olduğunu dile getiren Güldal, şimdiye kadar problemsiz bir sezon geçirdiklerini aktardı.

“Kimse almazsa TMO alıyor”

"Bu fiyatın altında üreticilerimiz ürünlerini satmasınlar. Üzerinde fiyat bulurlarsa mutlaka satsınlar ama devlet böyle bir kaynak ve personel ayırıyor, depo kiralıyor. Bunun anlamı da üreticileri korumaktır. Üreticinin, devletin kendilerini korumak için yaptığı bu fedakarlığı kullanması lazım. Dolayısıyla bir yıl emek verip, zahmet çekip hazırladığı ürününü düşük fiyatlardan satmasın. En başından beri üreticilere olan tavsiyemiz budur. Bunu her fırsatta üreticilerimize öneriyoruz. Referans fiyat TMO'dur, kimse almazsa TMO alıyor."

Depolara ürün getiren üreticilerle sürekli sohbet etme imkanı bulduğunu da ifade eden Güldal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Üreticiler, TMO'nun alım kampanyasından son derece memnunlar. Hatta, 'TMO alım yapmasaydı ürünün fiyatları daha da düşebilirdi' diye ifadeler kullanıyorlar. Onların adına bir sıkıntı yok. Üretici bize teslim ettiği ürünlerden gayet memnun. Kaliteli fındık teslim ettiklerinde randıman farkından dolayı çok daha mutlu oluyorlar. Onlar memnun olunca bizler de memnun oluyoruz."