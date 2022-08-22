TMO HARS randevusu nasıl alınır? TMO randevu sisteminden kimler yararlanabiliyor?

TMO HARS sistemi Toprak Mahsülleri Ofisi'ne (TMO) ürün satacak çiftçilerin hizmetine sunuldu. Bilindiği üzere çiftçiler, TMO randevu sisteminden randevu almadan ürünlerini bu kuruma satamıyor. Bu nedenle TMO'ya ürün satacak üreticilerin öncelikle TMO HARS randevusu alması gerekiyor.

Kimler TMO'ya ürün satabilir?

TMO'ya ürün satmak isteyen çiftçilerin öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt olmaları gerekiyor. ÇKS kaydı olmayan çiftçiler, TMO'ya mahsullerini satamıyor. ÇKS kaydı almak için öncelikle çiftçilerin e-Devlet üzerinden sisteme kayıt olmaları gerekiyor. ÇKS Belgesi Alma işlemi e-Devlet'te Tarım ve Orman Bakanlığı sekmesinin altında yer alıyor.

TMO randevusu nasıl alınır?

TMO randevusu, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ait TMO HARS üzerinden alınabiliyor. Üreticiler TMO randevu kaydı oluşturarak buğday, arpa, tiritikale, çavdar, yulaf ve kırmızı mercimek gibi ürünlerini satabiliyor. Randevu aşamasında üreticinin önce kuruma vereceği ürünü seçmesi gerekiyor. Ardından ÇKS kaydı olup olmadığı sorulurken, sonra ise banka kredi kartı olup olmadığı bilgisi soruluyor. Bu sorulara verilen yanıtların ardından T.C. kimlik numarası ve vergi numarası bilgilerinin eksiksiz doldurulması gerekiyor ve son olarak verilen bilgilerin doğruluğunun onaylanması için "Onaylıyorum" yazan kutucuğun işaretlenerek sisteme giriş yapılması gerekiyor.

TMO'dan çiftçilere uyarı

TMO HARS randevu ekranında TMO'nun ürün satacak çiftçilere uyarısı yer alıyor. Bu uyarıda şu konulara dikkat çekiliyor:

1- Hububat (Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale) ürünlerinden herhangi birinde ÇKS kaydınız var ise bu ürünlerden herhangi biri için cins ve miktar sınırlaması olmadan randevu alabilirsiniz.

Örneğin: ÇKS’de yalnızca çavdar kaydı olan bir üretici miktar sınırı olmadan buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünlerinden herhangi birini veya tamamını TMO’ya satabilecektir.

2- Randevu alırken kuruma hangi ürünü satacaksanız o ürünü seçiniz. Randevu gününde seçtiğiniz ürün dışında başka bir ürün alınmayacaktır.

3- Ürün teslimatı sadece ürün sahipleri veya noter onaylı vekalet verilen kişi tarafından yapılacaktır.

4- Hububat üreticileri için 2 kez randevuya gelinmemesi durumunda mevcut randevuları iptal edilerek 2023 yılı hasat dönemine kadar Peşin alım yapılmayacaktır. Randevu sisteminde bir üreticinin aktif olarak en fazla 3 adet randevusu bulunabilecektir.