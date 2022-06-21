TMO, haşhaş kapsülü alım fiyatını yeniden belirledi

Mehmet Hanifi GÜLEL



TMO haşhaş alım fiyatını yeniden belirledi. Yüksek morfinli TMO tohumudan üretilen kapsülün fiyatı 15 lira olarak açıklarken, geleneksel tohumdan elde edilen ürünün kilogramı 7,5 lira açıkladı. Geçen yıl ürünün kilosu 5 liradan alınıyordu.

TMO'dan yapılan açıklama şöyle:

"Ülkemiz, haşhaş tohumu ve kapsülünden üretilen morfin ve türevlerinde net ihracatçı konumda bulunmaktadır. Haşhaş kapsülünden üretilen morfin ve türevlerinin yaklaşık %95’i TMO, kapsülden elde edilen haşhaş tohumunun da yaklaşık %90’ı özel firmalar tarafından yurt dışına ihraç edilmektedir. Yapılan bu ihracattan gerek kamu gerekse özel sektör aracılığı ile ülkemize önemli miktarda döviz girdisi sağlanmaktadır.

Haşhaş üretim maliyetleri göz önüne alınarak haşhaş üreticilerimizin korunması ve haşhaş üretiminin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla 2022 yılı haşhaş kapsülü alım fiyatları yeniden belirlenmiştir.

2022 alım döneminde haşhaş kapsülü alım fiyatları; Yüksek morfinli TMO tohumluğu kullanılarak elde edilen haşhaş kapsülü alım fiyatı 15 TL/Kg,

Geleneksel tohumluk kullanılarak elde edilen haşhaş kapsülü alım fiyatı 7,5 TL/Kg,

TMO’nun tohumluk ihtiyacına yönelik, sözleşmeli üretimle elde edilen tohumlu haşhaş kapsülü alım fiyatı 25 TL/Kg, olarak uygulanacaktır.

Toprak Mahsulleri Ofisi, haşhaş alımları ile ilgili tüm hazırlıklarını tamamlamış olup hasat dönemi sonrasında haşhaş ekimine müsaade edilen 13 ilimizde alımlarını gerçekleştirecektir. Bu illerimiz; Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Burdur, Çorum, Denizli, Eskişehir, Isparta, Konya, Kütahya, Manisa, Tokat ve Uşak’tır."