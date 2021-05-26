TMO hububat satış fiyatlarını açıkladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Hububat Tedarikçileri Derneği tarafından düzenlenen "2021 Yılı Hasadına Doğru Türkiye ve Dünya'da Tahıl" konulu çevrim içi konferansta 2021 yılı için hasat sonu hububat satış fiyatlarını duyurdu.

Konferansın açılışında konuşan Güldal, TMO'ya mutlaka bir miktar ürün arzı olacağını da belirterek, "2 bin 250 TL'ye aldığımız ikinci grup ekmeklik buğday fiyatımızı hasat bitimiyle beraber 2 bin 450 TL'den, makarnalık buğday fiyatımızı da 2 bin 650 TL'den, arpa satış fiyatımızı da 1.950 TL'den satışa açmayı planlıyoruz. Bu rakamları da uzun süreli olarak koruma eğilimindeyiz. Elimizdeki stok yeterliliğinin yıl sonuna kadar piyasa regülasyonu için kafi olduğunu biliyoruz" dedi.

Yeni hasat dönemine kadar 4 milyon tonluk bir buğday dış tedarik imkanı olabileceğini öngördüklerini ifade eden Güldal, "Hiç bir zaman gerekli olmadan dış tedarike girmiyoruz. Dış piyasalardaki fiyat oluşumlarının şu anda olması gerekenden fazla olduğunu görüyoruz. Hasadın yoğunlaşmasıyla beraber özellikle tedarik yaptığımız ülkelerdeki hasatla beraber bu fiyatların geriye geleceğini tahmin ediyoruz. Bütün olumsuz şartları hesap ederek ülkemizdeki istikrarı korumak için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kuraklık için her türlü tedbir masada

TMO'nun kuraklık, salgın ya da mali sıkıntılar olsa da süreci yakından takip ettiğini belirten Güldal, "2020'de olduğu gibi 2021'de de olağanüstü şartlar dikkate alınarak her türlü tedbiri almaya hazırlık yapıyor ve çalışmalarımızı yürütüyoruz. Her türlü iç ve dış ticaret tedbiri de masadadır." ifadelerini kullandı.

Güldal, Bakanlık ve TMO olarak kuraklığın sahadaki etkilerini değerlendirdiklerini belirterek, "İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bitki zayıflığı konusunda bir gerileme söz konusu. Bunun yüzde 15 civarlarında olabileceğini öngörüyoruz. Fakat Türkiye'de bir kıtlık varmış gibi bunu lanse etmek kabul edilebilir değil. Doğru tespitler yapmak durumundayız, hububattan etkilendik ama bir kıtlık görmedik. TMO'nun çok güçlü bir stok takviyesi yetkisinin olduğunu da belirtmekte yarar var." dedi.