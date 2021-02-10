TMO ilk kez ham ayçiçek yağı ithal edecek

Son dönemde fiyatıyla gündem olan ayçiçek yağı için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından yurtdışından ithal etmek için 25 bin tonluk ihale açtı. İhaleye teklifler dolar, ruble veya TL cinsinden 18 Şubat’a kadar verilebilecek.

Ayçiçek yağı son dönemde Türkiye’de artan gıda maddelerinden biri olmuştu. 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 85 TL seviyesine kadar yükselmişti.

Uzmanları, pandemi ve iklim değişikliği kaynaklı sorunlar, ayçiçek yağı fiyatlarında artışın önümüzdeki dönemde de sürebileceğine işaret ediyor.

Türkiye'nin bu üründe ithalata bağımlılığı da fiyat artışlarının temel nedeni olarak öne çıkıyor. Ayçiçeğin kilogram fiyatı son bir yılda yüzde 60’ın üzerinde artış gösterdi.

Yurtdışında ham ayçiçek yağının tonu 1330 doları aşmış bulunuyor.