TMO ithalat ihalesinde buğday alımına başladı

22 Ekim 2020

Ticaret kaynaklarının verdiği bilgiye göre, yaklaşık 175 bin ton buğday ithalatı için ihale açan TMO, GTCS'den, Derince Limanı'na sevk edilmek üzere yüzde 12.5 protein oranına sahip 25 bin ton buğdayı 269,8 dolara aldı.

TMO yine GTCS'den İskenderun Limanı'na sevk edilecek yüzde 12.5 protein oranına sahip 25 bin ton buğdayı 273,4 dolara, Mersin Limanı'na sevk edilecek yüzde 13.5 protein oranına sahip 25 bin ton buğdayı Dreyfus'tan tahmini 276,1 dolar karşılığında aldı.

Pazarlıkların devam ettiği ihalede TMO'nun bir miktar daha alım yapması ve fiyatların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: Reuters