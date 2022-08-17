TMO, kırmızı mercimek alım fiyatını yükseltti

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, ton başına 14 bin lira olarak uygulanan kabuklu kırmızı mercimek alım fiyatının 15 bin lira olarak güncellenmesine karar verdi.

TMO'nun sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, ülkede mayıs sonunda başlayan kabuklu kırmızı mercimek hasadının temmuz sonu itibarıyla tamamlandığı belirtildi.

Hasat edilen ürünlerin büyük kısmının halen üreticilerin elinde olduğunun ve ticarete konu edilmediğinin gözlendiği bildirilen açıklamada, yakından izlenen iç ve dış piyasa koşulları göz önüne alınarak kabuklu kırmızı mercimek alım fiyatında güncelleme yapıldığı ifade edildi.

Geriye dönük fark ödemesi yapılacak

Açıklamada, daha önce ton başına 14 bin lira olarak uygulanan TMO kabuklu kırmızı mercimek alım fiyatının ton başına 15 bin lira olarak güncellediği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"TMO'ya bugüne kadar kabuklu kırmızı mercimek teslim etmiş olan tüm üreticilerimiz, güncellenen yeni alım fiyatından faydalanacaktır. Geriye dönük fiyat farkı ödemeleri ise eylül ayında üreticilerimizin banka hesaplarına aktarılacaktır."