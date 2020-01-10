TMO, Suriye'den arpa alıyor

10 Ocak 2020

Ali Ekber YILDIRIM

Türkiye'nin kontrolünde olan yerlerden zeytinyağı alımı için Tarım Kredi Kooperatifleri'ne, hububat ürünleri için Toprak Mahsulleri Ofisi'ne yetki verildiğini belirten Güldal, DÜNYA'ya şu bilgileri verdi " Biz orada arz fazlası olan ürünleri alıyoruz. Bölgede yaşayanların ihtiyacını karşıladıktan sonra artan ürünü alıyoruz. Bizden başka da kimse alamaz. Tüccar gidip alsa ithalat işlemi yapılacak ve vergi ödemek zorunda. Bize verilen yetki çerçevesinde biz vergisiz alıyoruz." dedi.



Taşıma ihalesi 20 bin ton



Yapılan taşıma ihalesinin 20 bin ton olmasının 20 bin ton ürün getirileceği anlamına gelmediğini vurgulayan Güldal: "İhale yapılırken maksimum bir miktar belirtilerek ihale yapılıyor. Biz 20 bin ton arpa almayacağız. Bu 5 bin ton olabilir, 10 bin ton olur. Ama taşıma ihalesi 20 bin ton için. Şimdiye kadar 60 ton arpa aldık. Ayrıca orada arz fazlası varsa alıyoruz. Buğdayda orada un tesisi var. Un yaparak kendileri tüketiyor. Bu nedenle buğday almamız söz konusu değil" dedi.



Suriye'den getirilen zeytinyağı ve arpa üretime zarar verir



Miktar olarak çok yüksek olmasa bile Suriye'den getirilen zeytinyağı ve arpa içerdeki üreticinin moralini bozuyor. Zeytinyağı ve arpa üreticisi ithalat yerine üretimin desteklenmesini istiyor. Afrin'den ihraç kaydıyla da olsa getirilen zeytinyağı iç piyasada fiyatın düşmesine neden olurken, üreticiye karşı bir baskı unsuru olarak kullanılıyor. Türkiye arpa üretiminde kendine yeterli değil. Her yıl belli oranlarda ithalat yapılıyor. 2018 yılında toplam 656 bin ton arpa ithalatı yapıldı. 2019'un ilk 10 aylık döneminde ithalat 278 bin ton oldu. Ekim ayı ise ithalatın en yüksek olduğu ay oldu. 2018'de Ekim ayında 3 bin ton ithalat yapılmışken 2019'da Ekim ayında 90 bin ton arpa ithal edildi. Suriye'den getirilen arpa miktarı az olsa da üreticinin tepkisine neden oluyor. Üretici haklı olarak, "Savaşın sürdüğü Suriye kendi ihtiyacı olan arpayı, zeytinyağını ,buğdayı üretiyor ve ihraç ediyor. Tarım potansiyeli yüksek Türkiye, neden kendi, ihtiyacı olan bu ürünleri üretemiyor,İthal ediyor?" diye soruyor.