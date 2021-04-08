TMO, üreticinin elinde kalan patates ve soğanı alacak

Ali Ekber YILDIRIM

Toprak Mahsulleri Ofisi, çiftçinin elinde kalan yemeklik patates ve kuru soğanı maliyet fiyatına satın alarak Valilikler aracılığıyla Ramazan öncesi ücretsiz dağıtılacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli imzası ile "İVEDİ" damgası ile 8 Nisan 2021'de 81 İl Valiliği'ne gönderilen yazıda aynen şöyle deniliyor:

Üreticilerimizin elindeki arz fazlası yemeklik patates ve kuru soğanların Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü tarafından alınması yönünde çalışmalara başlanmıştır.

Bahse konu yemeklik patates ve kuru soğanlar, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca Valiliklerin gözetiminde, ihtiyaç sahibi tüketicilere ücretsiz doğulacak olup Ramazan öncesi dağıtımların başlaması hedeflenmektedir.

Valiliklerinizce gerekli ön hazırlıklara başlanılması, bahse konu hedefin gerçekleştirilmesi açısından önem arz etmektedir.

Gerekli hazırlıkların ivedilikle yapılması ve ürün teslim edilecek (il merkezinde bir nokta) adresin 09 Nisan 2021 tarihi mesai bitimine kadar TMO’ya(tmo.genelmudmluk@hs03.kep.tr) bildirilmesi hususunda,

Bilgi ve gereğini rica ederim."

Sadece üreticiden alınacak

Edindiğimiz bilgilere göre, Toprak Mahsulleri Ofisi sadece üreticilerden yemeklik patates ve soğan alacak. Tüccar, aracı veya başka kesimlerden patates ve soğan alımı yapılmayacak. Bunun tespiti için üreticinin Çiftçi Kayıt Sistemi'ndeki patates üretim alanına ve üretim miktarına bakılarak alım yapılacak.

Tahminen 300 bin ton alım yapılacak

Toprak mahsulleri Ofisi Nevşehir ve Niğde ağırlıklı olmak üzere üreticinin elinde kalan tahminen 300 bin ton yemeklik patates ve soğan alımı yapması bekleniyor. Alınan patates ve soğanların satışı yapılmayacak. Valilikler aracılığıyla İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından ihtiyacı olan yurttaşlara ücretsiz dağıtılacak.

Maliyetine satın alınacak

Yemeklik patates ve kuru soğan çiftçiden maliyet fiyatına satın alınacak. Edindiğimiz bilgilere göre kilosu 50-60 kuruştan alınması öngörülüyor. Bununla ilgili Toprak mahsulleri Ofisi yetkilileri gerekli çalışmaları yapmaya başladı. Hem maliyet hesaplaması hem de alınacak patates ve soğan için sahada çalışmalar yapılıyor.

Tüketilebilir sağlam ürünler alınacak

Yemeklik patates ve kuru soğan alımında dikkat edilecek bir başka önemli konu ise ürünlerin tüketilebilir olması. Çürümüş,kullanılamaz durumdaki ürünler satın alınmayacak. Satın alınan soğan ve patates sofrada tüketilebilecek kalite ve sağlamlıkta olması gerekiyor.