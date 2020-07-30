TMO'da fındık alımı için hazırlıklar başladı

30 Temmuz 2020

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, alımı yapılacak fındığın kurum kriterlerin uygun rutubet oranında teslim edilmesinin önem taşıdığını belirterek, "Üreticimizin fındığını iyi kurutması önemli. Buruşuk, kırık ve çatlak oranı gibi standart kriterlerimiz de önceki yıllarla aynı şekilde korunacak." dedi.

Güldal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan TMO'nun fındık alım fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kabuklu fındık alım fiyatlarının yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre Giresun kalite kabuklu fındık için kilogram başına 22,5 lira, levant kalite kabuklu fındık için 22 lira ve sivri kalite için 21 lira olduğunu ifade eden Güldal, böylece TMO'nun fındık için 8'inci defa görevlendirildiğini söyledi.

Güldal, TMO'nun fındık politikalarının tamamen üretici lehine ve ülke menfaatine sonuçlandığına işaret ederek, Üretimi, verimliliği, kaliteyi, sürdürülebilir tarımı destekleyen fiyat politikaları, hem üreticinin cebine daha yüksek gelir girmesine hem de önemli bir ihraç ürünü olması dolayısıyla ülkenin tarımsal ihracatına çok ciddi katkı sağlıyor." diye konuştu.

Geçen yıl açıklanan fındık fiyatıyla üreticiye en az 2 milyar lira ilave gelir sağladıklarını vurgulayan Güldal, "Tarımsal ihracatımızda da en az 300 milyon dolarlık gelir sağlanmış oldu." ifadesini kullandı.

"Açıkladığımız fiyatla fındıkta kalite ve verim arttı"

Güldal, TMO'nun açıkladığı yüksek fiyatlar sayesinde üreticinin fındık bahçelerine daha çok bakım yaptığına, gübreleme ve budama gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, bu bakımın da kalite ve verimi yükselttiğini dile getirdi. Bu yıl fındıkta "yok senesi" olduğunu ancak kaliteli ürün elde edildiği bilgisini veren Güldal, "Fındık fiyatı değerinde olursa üretici ürününe daha çok önem veriyor, bahçesine daha çok ihtimam gösteriyor. Bu da kaliteyi artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fındık hasadına yaklaşık 15 gün kaldığını söyleyen Güldal, şöyle konuştu: "Bu süre içinde alım noktalarımızı ilan edeceğiz. Personel, bütçe ve depolama gibi hazırlıklarımız vardı. Fındığın pazar döneminden önce alım yerlerini açık tutarak randevulu sistemle fındık kabulüne başlayacağız. Meteorolojik şartlara bağlı olarak fındığın kuruma dönemini geçirmesini bekleyeceğiz. Rutubetli fındık gelince üretici geri götürüp tekrar kurutma ihtiyacı yaşıyor, bu da onlara ayrı külfet getiriyor. Bunu yaşamalarını istemiyoruz. Dolayısıyla hava şartlarına bağlı olarak fındığın TMO alım kriterlerine uygun rutubet oranında teslim edilmesi önem taşıyor. Üreticimizin fındığını iyi kurutması önemli. Buruşuk, kırık ve çatlak oranı gibi standart kriterlerimiz de önceki yıllarla aynı şekilde korunacak. Bu kapsamda ağustosta alım noktalarını belirler ve açarız, eylül ayında da alım yoğunluğu başlar. Fındığın fiyatı çok iyi, kalitesini de çok iyi bekliyoruz. Üreticimiz bu hassasiyeti teslim ederken gösterecektir."

"Üretici aleyhine fiyatların düşmesi önlendi"

Güldal, TMO'nun müdahale alımları kapsamına kayısının da dahil edildiğini, daha önce kurum olarak kuru üzüm ve kuru incirde de müdahale alımı yaptıklarını ve bu görevlerinin bu yıl da sürdüğünü bildirdi.

Devreye girmelerinin geçen yıl kuru üzüm ve kuru incirde faydalı olduğunu ve üretici aleyhine fiyatların düşmesinin önlendiğini belirten Güldal, şunları kaydetti:

"Bu ürünlerde hasat dönemlerini, gerçekleşecek rekolte miktarlarını ve piyasa fiyatlarını yakından takip edeceğiz. Üretici aleyhine fiyat düşüklüğü olursa referans fiyatlarımızı belirleyip açıklayarak alım gerçekleştireceğiz. Kayısıda zaman zaman rekolte ve ihracatla bağlantılı fiyat istikrarsızlığı görülüyor. Bu durumda üretici lehine regülasyon gerekiyor. TMO olarak bu süreçte var olacağız."

Kaynak: AA