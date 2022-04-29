TMO'dan 100 bin tonluk buğday ithalatı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) bugün sona eren uluslararası ithalat ihalesinde alım yapmaya başlayarak yaklaşık 100 bin ton ekmeklik buğday satın aldı.

Ticaret kaynakları, ihalede en düşük teklifin 25 bin ton buğday için navlun dahil ancak sigorta maliyetleri hariç (c&f) ton başına 412 dolar olduğunun ve teslimatın İskenderun limanına yapılacağının tahmin edildiğini söyledi.

TMO son teklif tarihi bugün olan iki buğday ithalat ihalesi açmıştı. İhalelerden birinde hali hazırda Türkiye'de bulunan 210 bin ton buğday, diğerinde ise Türkiye'ye sevkiyatı yapılmak üzere yaklaşık 270 bin ton buğday alınması öngörülüyor.

İhalelerde oluşan fiyatlar TMO'nun nihai onayına tabi olduğu için daha sonra değişebiliyor.