TMO'dan 250 bin tonluk buğday alım ihalesi

07 Nisan 2020

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 20 bin ton buğday alımı için ihaleye çıkıyor. Avrupalı ticaret kaynaklarının Reuters'a verdiği bilgiye göre, ihalelere 10 Nisan'a kadar teklif verilebilecek.



Sevkiyatın tercihe göre farklı menşeilerden 20 Nisan ve 15 Mayıs tarihleri arasında yapılması isteniyor.



İhaleyle kırmızı ekmeklik buğday alınacak. Kırmızı ekmeklik buğdayın bir dizi sevkiyatının sekiz Türk limanına yapılması isteniyor.