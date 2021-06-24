TMO'dan 320 bin ton yemlik arpa alımı için ihale

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), yemlik arpa alımı için uluslararası ihale açtı. Reuters'ın ticaret kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ihaleyle yaklaşık 320 bin ton yemlik arpa alınacak. Ticaret kanyakları en düşük fiyatın 25 bin tonluk sevkiyat için navlun dahil ancak sigorta maliyetleri hariç (c&f) ton başına 271,9 dolar olduğunu söyledi.