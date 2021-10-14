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TMO'dan 325 bin ton mısır alımı

Toprak Mahsulleri Ofisi, uluslararası ihaleyle 325 bin ton mısır aldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Reuters
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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), bugün sona eren bir uluslararası ihalede 325 bin ton mısır aldı. İhaledeki miktar ve fiyatlar nihai onaya tabi olacak.

Sevkiyatların 15 Kasım - 6 Aralık arasında Derince, İskenderun, Mersin, İzmir, Bandırma, Tekirdağ, Samsun ve Karasu limanlarına yapılması bekleniyor.

Ticaret kaynakları alım fiyatlarının navlun dahil (c&f) veya Türkiye'de depoya teslim (EXW) usulüyle verildiğini belirttiler.

Teslim limanı Satıcı Ton Fiyat (dolar)  
Derince Viterra 50,000 307.4 C&F
İskenderun Viterra 50,000 311.6 C&F
Mersin Viterra 50,000 306.9 C&F
İzmir ADM 25,000 312.75 EXW
İzmir LDC 25,000 307.75 C&F
Bandırma Erser 25,000 319.25 EXW
Bandırma VAIT 25,000 314 C&F
Tekirdağ MKM 25,000 309.8 C&F
Samsun MKM 25,000 309.8 C&F
Karasu Ameropa 25,000 317 C&F

 

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