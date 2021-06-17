TMO’dan 395 bin ton ekmeklik buğday ithalatı

Ali Ekber YILDIRIM

Buğday hasadı sürerken Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 395 bin ton kırmızı ekmeklik buğday ithalatı için ihale açtı. Açılan ithalat ihalesi 30 Haziran 2021’de yapılacak.

Teslim tarihi 19 Temmuz - 21 Ağustos 2021 olarak belirlendi.

Arpa ithalatı da 320 bin ton olacak

TMO, ilk etapta 320 bin ton arpa ithalatı yapılacağını da duyurdu.

Fiyat ne olacak?

Geçen sene üreticiye verilen fiyattan daha yüksek bir fiyata ithalat yaptığı için çok eleştirilen TMO, bu yıl çiftçiden 2021 ürünü ekmeklik buğday akımı için ton başına 2250 lira fiyat açıkladı.

Şimdi 30 Haziran’da yapılacak ihalenin fiyatı merak ediliyor.