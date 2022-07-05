TMO’dan dikkat çeken 18 bin tonluk ayçiçeği yağı ihalesi

Mehmet Hanifi GÜLEL

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ayçiçeği hasadına kısa bir süre kala 18 bin ton ham ayçiçeği yağı ihalesi yaptı. İki firmanın kazandığı ihaleyle, uluslararası piyasadan yaklaşık 90 dolar daha yüksek fiyatla, ton başına bin 489 dolardan alım yapıldı. TMO, daha önce yaptığı iki ihalede de piyasadan daha yüksek fiyatla alım yapmıştı. Bugün yapılan ihaleye 7 firma katıldı. İhaleyle Yayla Gıda 12 bin ton ve Aves firması 6 bin ton alım yapacak.

TMO, artan ayçiçek yağ fiyatlarına karşı geçen yılın sonunda ihale ile piyasaya ucuz ürün vermek için ithalata yönelmişti. Diğer yandan TMO, bugün ayçiçek yağı fiyatlarına zam yaptı. TMO, daha önce 129 liraya satışa sunduğu 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatını 135 liraya çıkarı.

Hasada 10 gün kala ihale yapıldı

DÜNYA’nın edindiği bilgiye göre TMO, üçüncü 18 bin tonluk ayçiçek yağ ithalatını bugün yaptı. Sektör temsilcileri, ilk iki ihalede olduğu gibi son ihalede de TMO’nun yaklaşık 90 dolar daha pahalı mal aldığını ifade etti. Uluslararası yağ piyasasının şu an bin 400 dolar civarında olduğunu kaydeden sektör temsilcileri, TMO’nun son yaptığı ihalede ton başına ortalama 1489 dolardan ürün aldığını belirti.

TMO’nun 5 litrelik ayçiçek yağını 165 liraya mal ettiğini ve bunu 135 liradan sattığını aktaran sektör temsilcileri, devletin pahalı olan dönemde yağa müdahale etmesi doğru olduğunu, ancak hasada 10 gün kalmışken tekrar ihale açmanın doğru olmadığını ifade ediyor.

Bayramdan sonra Adana’da hasadın başlayacağını ileten sektör temsilcileri, hasat başlamadan 18 bin ton yağın alınması, üstelik yağ fiyatlarının düşüşte olduğu dönemde ihale yapılmasına tepki gösterdi. Yapılan ihalenin başka ülkelerdeki çiftçilere yarayacağı belirtiliyor.



Ayçiçek yağı piyasasında son dönemde iç ve dış piyasada ciddi bir durgunluk yaşanıyor. Birçok firma oluşan yağ stoklarını elinden çıkarmaya çalışıyor. Sektör temsilcileri, TMO son ihaleyle hem kendilerine zarar verdiğin ve paranın yurt dışına gitmesinden dolayı Türkiye’nin zarar gördüğünü belirtiyorlar. Ülkede hasada gidilirken ihale yapılamayacağını ifade ediliyor.

Bugün TMO’nun aldığı fiyattan daha ucuz piyasadan mal alınabilir. Diğer yandan hasatla beraber bin 300 ile bin 350 dolardan mal çıkması bekleniyor. Ayrıca talep azlığından dolayı marketlerde de fiyatlar düşmeye başladı.