TMO'dan iki haftada 1.5 milyon ton buğday ve arpa ithalatı

Ali Ekber YILDIRIM

Açıkladığı fiyat piyasanın gerisinde kalınca içerden arpa ve buğday alamayan Toprak Mahsulleri Ofisi, iki haftada ikinci kez arpa ve buğday ithalat ihalesi açtı. Ofis, 440 bin ton arpa ve 395 bin ton ekmeklik buğday olmak üzere toplamda 835 bin ton ithalat için iki yeni ihale açtı. Böylece iki haftada açılan ihalelerle toplamda 1 milyon 550 bin ton arpa ve buğday ithalat ihalesi açılmış oluyor.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yeni açtığı 440 bin ton arpa ithalatı ihalesi 12 Temmuz'da yapılacak ve teslim tarihleri 29 Temmuz- 16 Ağustos olarak belirlendi. Buğday için ise 395 bin ton ithalat ihalesi 13 Temmuz'da yapılacak. Buğday için teslim tarihleri ise 16-30 Ağustos olarak belirlendi. Ofis, 24 Haziran'da 320 bin ton arpa, 30 Haziran'da ise 395 bin ton buğday ithalat olmak üzere 715 bin ton ithalat ihalesi yaptı. Böylece TMO'nun iki haftada açtığı tahıl ithalat ihalesi 1 milyon 550 bin tona ulaşacak.

Yem fiyatları düşürülecek

Arpa ve buğdayda hasat devam ederken kısa sürede peş peşe ithalat ihaleleri açarak buğday ve arpa ithalatı yapan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin hedefi iç piyasada yem ve ekmeklik buğday fiyatlarındaki artışı önlemek. Bu amaçla yem sanayicilerine ve yetiştiricilere tonu 1950 liradan arpa ve mısır satışı da gerçekleştiriliyor.

Arpa fiyatı düştü

Serbest piyasada 2 bin 800 liraya kadar çıkan arpanın tonu, TMO'nun ithalata başlamasıyla 2 bin 400 liraya kadar düştü. Toprak Mahsulleri Ofisi, 2021 ürünü arpa alım fiyatını ton başına 1750 lira, arpa satış fiyatını ise 1950 lira olarak açıklamıştı. Serbest piyasada üretici arpayı açıklanan bu fiyatların üzerinde satarken içerden arpa alamayan Toprak Mahsulleri Ofisi dışarıdan arpa alarak piyasaya müdahale ediyor.

İthal arpanın tonuna 2400 lira

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 24 Haziran'da yaptığı 320 bin tonluk ihalede ithal arpa için verilen fiyat ton başına ortalama 2 bin 400 lira oldu. Tonuna 2 bin 400 lira verilerek satın alınan ithal arpa yetiştiricilere ve yem sanayicilerine tonu 1950 liradan veriliyor.

Buğdayda ikinci ihale 13 Temmuz'da

Arpa ithalatının yanı sıra buğdayda da artan fiyatları aşağı çekmek için ithalat yapan Toprak Mahsulleri Ofisi, 30 Haziran'daki 395 bin ton buğday ithalat ihalesinden sonra, 13 Temmuz'da bir kez daha 395 bin ton buğday ithalatı yapmak için ihale açtı.

Ofis'in 30 Haziran'da açtığı 395 bin tonluk ithalat ihalesinde ton başına ortalama 2 bin 270 liraya buğday alındı.

Toprak Mahsulleri Ofisi 2021 ürünü için ton başına 2 bin 250 lira alım fiyatı ve ton başına 2 bin 450 lira satış fiyatı açıklamıştı.

TMO'nun arpa,buğday ithalat miktarı(ton)