TMO'nun buğday alım ihalesinin ilk turunda tahmini en düşük fiyat ton başına 240.5 dolar

15 Eylül 2020

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) yaklaşık 500 bin ton kırmızı ekmeklik buğday ithalatı ihalesinin ilk turunda teklifleri aldı. Ticaret kaynakları en düşük fiyatın navlun dahil ancak sigorta maliyetleri hariç (c&f) ton başına 240.49 dolar olduğu tahmin ediyorlar.

Ticaret kaynaklarının verdiği bilgiye göre, söz konusu fiyat teklifi Derince limanına sevk edilecek 60 bin ton buğday için verildi.

İhale hakkında bilgi veren kaynaklar henüz bir alım yapılmadığını ve görüşmelerin devam ettiğini söyledi. TMO nihai alım kararı öncesinde birkaç tur pazarlık yapıyor ve nihai fiyatlar genelde düşüyor.