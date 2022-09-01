TMO’nun buğday ve arpada “alım primi” ödeme süresi 15 ilde uzatıldı

Ali Ekber YILDIRIM

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) bu yıl ilk kez buğday ve arpa için uyguladığı alım primi ödemesine ilişkin kararda değişiklik yapılarak 15 ilin belirlenen ilçelerinde destekten yararlanma süresi 21 Eylül 2022 tarihine kadar uzatıldı. Değişiklik bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı.

Yapılan değişiklikle buğdayda kilo başına 1 lira, arpada 50 kuruş olan alım primi desteğinden yararlanma süresi Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Bolu, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Kars, Kayseri, Muş, Sivas, Yozgat ve Van’ın belirlenen ilçelerinde 21 Eylül 2022’ye kadar uzatıldı. Diğer il ve ilçelerde alım priminden yararlanma süresi 6 Haziran – 1 Eylül 2022 olarak devam ediyor.

Alım priminden yararlanma süresi uzatılan ilçeler

Resmi Gazete’de yayınlanan kararla alım priminden yararlanma süresi 21 Eylül 2022 tarihine kadar uzatılan il ve bağlı ilçeler şöyle:

TMO’ya ürün satanlar yararlanacak

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olarak arpa ve buğday üretimi yapan, ürettikleri ürünlerini TMO’ya satan ve bu satışlarını alım satım belgesi ile belgelendiren çiftçilere, buğday için kilogram başına 1 lira, arpa için kilogram başına 50 kuruş alım primi ödemesi yapılacak. TMO’ya ürün satmayanlar bu destekten yararlanamayacak.

Ödemeler için izlenecek yol

Ürettiği buğday ve arpayı Toprak Mahsulleri Ofisi’ne satan çiftçilerin 30 Eylül 2022 tarihine kadar alım satım belgeleriyle Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı il/ ilçe müdürlüğü tarafından düzenlenerek askıya çıkarılan ödeme icmalleri, gerekli kontrollerin yapılması için ÇKS kaydının bulunduğu yerleşim biriminin sorumluluk alanı içindeki TMO başmüdürlüğüne gönderilecek. Yapılan kontroller sonrasında ödeme yapılacak.

Lisanslı depo satışlarındaki uygulama

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı’na göre lisanslı depolar üzerinden elektronik ürün senedi (ELÜS) ile yapılan alımlarda, takas işlemlerinden kaynaklanan nedenlerle alım satım belgesinin düzenlenmesinin gecikmesi durumunda, kararda belirtilen ilçelerdeki lisanslı depolardan 21 Eylül’e kadar, diğer il ve ilçelerdeki lisanslı depolardan ise 1 Eylül’e kadar TMO’ya satış onayı veren üreticilerden yapılacak alımlarda, 30 Eylül 2022 tarihine kadar düzenlenen ve TMO tarafından uygun görülen ELÜS alım satım belgeleri dikkate alınacak.