TMO'nun çeltik alım fiyatı 3050 lira

18 Eylül 2019

Ali Ekber YILDIRIM

Toprak Mahsulleri Ofisi, 2019 ürünü çeltik alım fiyatını ton başına 3 bin 50 lira olarak açıkladı. Geçen yıl tonu 2 bin 600 lira olarak açıklanmıştı.

Geçen yıla göre yüzde 4 artışla 975 bin ton seviyelerinde gerçekleşmesi beklenen çeltikte hasat başladı.TMO, 31 Aralık 219'a kadar sadece çiftçilerden değil tüm kesimlerden emanet alımı yapacak.

Ödeme 10 günde yapılacak

Toprak Mahsulleri Ofisi'ne çeltik satanlara ürün bedeli ödemeleri, çeltiğin TMO'ya teslim edildiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak. Ürününü lisanslı depolar üzerinden Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) olarak TMO'ya satanlara ise ödemeler peşin yapılacak.

Alım politikası

1-Toprak Mahsulleri Ofisi , Türkiye genelinde bulunan yaklaşık 210 işyerinde ve protokol imzalanan lisanslı depolarda çeltik alım faaliyeti gösterecek.

2-TMO iş yerlerine veya sözleşme imzalanan lisanslı depolara çeltik bırakan Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerden belgelerindeki çeltik üretim miktarının tamamı satın alınacak.

3- TMO ile protokol imzalayan lisanslı depolara ürün teslim eden üreticiler çeltiklerini elektronik ürün senedi (ELÜS) olarak TMO'ya satabilecek..

4- Lisanslı depolara ürün teslim edilmesi halinde; %2 stopaj, %2 SGK prim kesintisi muafiyeti, 25 TL/Ton nakliye desteği, araç başına 25 TL analiz desteği ve depo kira ücreti desteğinin yanında T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden ürün bedelinin %75'ine kadar sıfır (%0) faizli 9 ay vadeli kredi kullanma imkânı ile peşin ödeme gibi avantajları var.

5- TMO işyerlerinde tüm kesimlerden 31 Aralık 2019 tarihine kadar emanet alım yapılacaktır.

6- Tüccar ve şirketler; talepleri hâlinde TMO depolarında bulunan emanet çeltikleri ile TMO ile protokol imzalayan lisanslı depolarda bulunan çeltiklerini (ELÜS olarak) 1 Nisan - 31 Temmuz 2020 tarihleri arasında TMO'ya satabileceklerdir.

7- Pazar günleri hariç, haftanın 6 günü alım yapılacaktır.

8- Ürününü TMO depolarına emanete bırakan üreticiler makbuz senedini kullanarak TMO'dan %30 avans alabilecektir.

9-Üretici ve tüccarlar, emanete bırakılan çeltik için TMO'nun anlaşmalı olduğu bankalardan kredi kullanabileceklerdir.

10- TMO'nun anlaşmalı olduğu bankalardan makbuz senedi ile kredi kullanan tüm kesimlerin bankalara olan yükümlülüklerini yerine getirerek ürünlerini TMO'ya satmamaları durumunda bankalara ödemiş oldukları faizin %25'i TMO tarafından karşılanacaktır.