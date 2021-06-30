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TMO'nun ekmeklik buğday ithalatı ihalesinde ilk teklifler alındı

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) yaklaşık 395 bin ekmeklik buğday ithalatı için açtığı ihalede ilk tekliflerin alındığı belirtildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Reuters
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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ekmeklik buğday ithalatı için açtığı ihalede ilk teklifleri aldı.

Reuters'ın ticaret kaynaklarına dayandığı habere göre, en düşük fiyat yaklaşık 50 bin ton Ukrayna menşei buğday için navlun dahil ancak sigorta maliyetleri hariç (c&f) ton başına 262,85 dolar olduğu tahmin ediliyor.

Nihai alım kararını henüz vermeyen TMO, pazarlıklara devam ediyor. TMO ihalelerde genelde birkaç tur pazarlık sonunda fiyatı düşürmeye çalışıyor.