Tohumluk patateslerden 'Niğşah' ve 'Saruhan'ın satış hakkı özel sektöre devredildi

Yürüttükleri ıslah çalışmaları neticesinde şu ana kadar 10 yerli patates çeşidini tarıma kazandırdıklarını söyleyen Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, "Saruhan" ve "Niğşah" çeşitlerinin çiftçilere ulaşması ve sofralarda yer alması için ihale yaptıklarını bildirdi.

Her iki çeşidin pazarlama ve satış hakkını, sözleşmeyle Hakan Gıda ve Tohumculuğa devrettiklerini kaydeden Pırlak, firmanın ilk etapta 480 ton tohumluk üreteceğini, pazar durumuna göre bu miktarı artırabileceğini aktardı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı enstitüde geliştirdikleri 10 çeşitten şu ana kadar 8'inin pazarlama ve satış hakkını özel sektöre devrettiklerini anlatan Pırlak, şunları kaydetti: "En son 'Saruhan' ve 'Niğşah' çeşitlerimizi devrettik. 8 çeşidimizin özel sektörde ileri kademede tohumluk üretimi devam ediyor. Tescile sunacağımız özellikle hastalık, zararlara dayanıklı ve sanayilik çeşitler üzerine çalışıyoruz. Önümüzdeki yıl yüksek verimli, patates üretiminde oldukça tutulacağını umduğumuz çeşitlerimizi tescil ettireceğiz. 'Niğşah' ve 'Saruhan' çok güzel özellikleriyle karşımıza çıkıyor. 2 çeşidimiz de yemeklik, orta erkenci ve et renkleri sarı. Özellikle 'Niğşah' hasat sonrası parmak patatese uygun bir çeşit. Bu çeşitlerimizin çiftçilerimiz tarafından tutulacağını umuyoruz."

Hakan Gıda ve Tohumculuk AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Birol Güney ise, yurt genelinde yaklaşık 25 dekar alanda tohumluk ve yemeklik patates üretimi yaptıklarını belirterek, "Cips, parmaklık ya da yemeklik için bir çok çeşit çalışıyoruz. Bunlara yerli çeşitlerimizi de dahil etmekten gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.