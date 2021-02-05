Toplulaştırma ile 2 milyon metrekare arazi tarıma kazandırılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde parçalandığı için atıl halde duran 2 milyon metrekarelik tarım arazisi toplulaştırma ile yeniden tarıma kazandırıyor.

29 Ocak tarihinde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişiklik kapsamında, arazi sahiplerinin talebi doğrultusunda toplulaştırma uygulaması yapılabilmesi mümkün hale getirildi. Uygulama kapsamında toplulaştırılan arazide ekim yapan kişiler en az üç yıl boyunca tarlalarda ürün yetiştirme şartı getirildi.

Türkiye’nin arsa/arazi alım, satım ve kiralamalarında hizmet veren uparazzi Genel Müdürü Hakan Erilkun, atıl arazilerin değerlenmesi amacıyla bugüne kadar sadece devlet tarafından gerçekleştirilen arazi toplulaştırması uygulaması ile artık bölgedeki arazi sahiplerinin talepleri doğrultusunda gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Tarım üretimini yüzde 10 artıracak

Hakan Erilkun, bu uygulamanın hem tarımsal alanların verimi hem de nitelikli ekonomik büyüme açısından büyük önem taşıdığını, toplulaştırma uygulamasıyla kazanılacak alanların arsa arazi değerlerini en az yüzde 20 oranında artıracağını belirterek şunları söyledi: “Ülkemizde 24 milyon hektar büyüklüğünde işlenebilir arazinin 2 milyon metrekarelik bölümü atıl arazi niteliğinde bulunuyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri büyüklüğü ve hukuksal sorunları bakımından toplulaştırma için sadece devlet müdahalesinin beklenmesidir. Yeni uygulama ile arazi sahiplerinin bölgedeki arazi sayısı ve payında yüzde 51’lik bir çoğunluğu sağlanmak kaydıyla başvurusu ile devletin toplulaştırma yapacak olması hem hakkaniyet hem toprakların değerlenmesi için çok büyük bir adımdır.”

Üç yıl boyunca işletme şartı var

Özellikle Batı Karadeniz bölgelerinde arazilerin çok fazla parçalandığını ifade eden Erilkun, “Yeni uygulama ile devlet bölgeye sulama kanalları yapacak. Toplulaştırma kapsamında araziyi alacak kişi en az arazide üç yıl boyunca tarım yapacak ve yaptığı tarımı devlete bildirecek. Tarımdan elde edilen gelir tarla sahiplerine de verilecek.” dedi.

Arazi fiyatlarını yüzde 20 artıracak

Özellikle pandemi dönemiyle birlikte arsa arazi değerlerindeki hızlı yükselişin bu uygulama ile en az yüzde 20 oranında daha artacağını belirten Erilkun, sözlerini şu örneklerle destekledi: “Toprağa yatırım her zaman en çok kazandıran yatırımdır. İmarsız topraklar özellikle İstanbul’a yakın noktalarda büyük değer kazandı. Son 6 ayda Bursa, Kocaeli ve Kırklareli’nde yüzde 25 oranında yaşanan bu artış Edirne’de yüzde 46’ya, Balıkesir’de yüzde 56’ ya varmakta. Yapılan alımların büyük çoğunluğu da geleceğe yatırım amacı taşımakta. Toplulaştırmada yapılan bu düzenleme ile arazilerin kıymeti artacak, bu da en az yüzde 20 oranında yeni ve büyük bir fiyat artışını beraberinde getirecek.”