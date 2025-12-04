Toprağın geleceği tehlikede: Susuzluk ve kuraklık alarmı

5 Aralık Dünya Toprak Günü’nde FAO’nun “Sağlıklı Şehirler İçin Sağlıklı Topraklar” temasıyla toprak sağlığının sadece kırsal alanlar için değil, şehirlerin sürdürülebilirliği açısından da kritik önemde olduğu vurgulandı. Uzmanlar, toprağın gıda güvenliğinden iklim direncine, yaşam kalitesinden ekonomik bağımsızlığa kadar pek çok alanın temelini oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Birleşmiş Milletler destekli raporlara göre Türkiye topraklarının yüzde 88’i çölleşme riski altında. 2030 sonrası dönemde ciddi kuraklık sorunları beklenirken, 2100 yılına kadar batı ve güney bölgelerde sıcaklıkların 4–5 derece artacağı öngörülüyor. Her 2 derecelik artışın suya erişimi yüzde 15 azaltabileceği belirtiliyor. Bu tablo, tarımsal üretim maliyetlerinden gıda fiyatlarına kadar zincirleme ekonomik riskler yaratıyor.

Toprak ve su birlikte korunmalı

Dünya gıdasının yüzde 95’i toprak sayesinde üretiliyor. Ancak Türkiye’de tarım alanlarının yüzde 59’u, meraların yüzde 64’ü erozyon tehdidi altında. Öte yandan tarım, su tüketiminin en büyük payını oluşturuyor. 2013-2025 döneminde Türkiye’deki 25 havzanın 20’sinde su miktarının azalması, toprağın ve suyun birlikte korunmasının zorunluluğunu ortaya koyuyor.

Reis Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis Yorgun, gıda güvenliğinin tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğunu belirterek yerli tohum, su verimliliği ve akıllı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı. Uzmanlara göre toprağı korumak, geleceği korumak anlamına geliyor.