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Toprak analiz desteğinde süre uzatıldı

Bitkisel üretime yönelik toprak analizi desteğinden yararlanmak için geçerli olan süre uzatıldı.

Toprak analiz desteğinde süre uzatıldı
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, yılbaşından itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Değişiklikle, toprak analizi desteğinden yararlanma şartlarında düzenleme yapıldı.

Buna göre, toprak analizi yapılan parsellere ait koordinat verilerinin, laboratuvarlar tarafından laboratuvar bilgi sisteminde (LABBİS) 15 Şubat 2019'a kadar kayıt altına alınması gerekecek.

Bu süre 31 Aralık 2018'de sona ermişti.

Kaynak: AA

toprak analizi
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