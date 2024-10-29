Topraksız tarımda düşük sermayeli yatırım fırsatı
Geleneksel tarıma kıyasla 10 kat kârlı olacağı öngörülen topraksız tarım pazarı büyüyor. Akıllı tarıma yatırımı destekleyen FORTE Genel Müdürü Hasan Cengiz Bayrak, 2030’a kadar 35,98 milyar dolara ulaşması beklenen pazarda, düşük sermaye ile yatırım fırsatı sunmayı hedeflediklerini açıkladı.
Başak Nur GÖKÇAM
Tarım, dünyadaki su tüketiminin yüzde 80’inden sorumlu oluşu nedeniyle kaynak kullanımı açısından yeni teknolojilere ihtiyaç duyan sektörlerin başında geliyor. Hızla artan nüfus ve buna bağlı artması beklenen gıda tüketimi göz önünde bulundurulduğunda, tarım sektöründeki su kullanımının azalması, hem günümüz kuraklık şartlarıyla mücadele edebilmek hem de gelecek nesillere kaynak bırakabilmek açısından önemli.
Bu noktada teknolojinin gelişimi ve artan gıda talebinin karşılanması sonucu gelişen topraksız tarım pazarı, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada kritik rol oynuyor.
Bitkilerin toprak yerine su ve besin çözeltileri kullanılarak yetiştirildiği bu yöntem ile tarımda su kullanımının azaltılmasının amaçlandığını belirten FORTE Genel Müdürü Hasan Cengiz Bayrak, “Geleneksel tarım ile topraksız tarım arasındaki en büyük fark, yetiştirme ortamı.
Geleneksel tarım, bitkilerin toprakta yetiştirilmesine dayanırken, topraksız tarımda besin maddeleri su içinde çözülerek doğrudan bitkilere ulaştırılıyor. Bu yöntem, su tüketimini azaltırken, bitkilerin büyüme sürelerini kısaltır ve verimliliği artırır. Topraksız tarımın kârlılığı geleneksel tarıma göre 10 kat daha fazla olabilir. Bu, daha az kaynak kullanımı ve daha hızlı ürün döngüleri ile mümkün hale gelmektedir” dedi.
“Topraksız tarım daha yüksek verimlilik sağlar”
Yatırımcılar için topraksız tarımın, daha az risk ve yüksek getiri potansiyeli sunduğunu belirten Bayrak, “Geleneksel tarımda bitkiler toprakta yetişirken, topraksız tarımda su ve besin çözeltileri kullanılır. Bu durum, topraksız tarımın su kullanımını optimize etmesine ve bitkilerin daha hızlı büyümesine olanak tanır. Ayrıca, topraksız tarım genellikle daha yüksek verimlilik sağlar ve hastalık ile zararlılarla mücadele konusunda daha kontrollü bir ortam sunar.” diye konuştu.
Topraksız tarıma karşı olan önyargıyı kırmak için eğitim ve farkındalık artırma çalışmaları büyük önem taşıdığını söyleyen Bayrak, “Üreticilere, topraksız tarımın verimlilik ve kârlılık avantajları hakkında bilgi verilmeli, başarı hikayeleri paylaşılmalı. Ayrıca, bu yöntemlerin yerel koşullara nasıl adapte edilebileceği konusunda pratik eğitimler düzenlenmeli” ifadelerinde bulundu.
Yılda bin 500 dekarlık artış
Modern sera varlığının 2023 yılı itibarıyla Türkiye’de yaklaşık 22 bin dekar modern sera olduğunun tahmin edildiğini belirten Bayrak, “ Bu alan, her yıl yaklaşık bin 500 dekarlık bir artışla büyüyor. Topraksız tarım pazarının gelecekte önemli bir büyüme potansiyeline sahip olduğu tahmin ediliyor. Bu büyüme, artan gıda talebi, su kıtlığı, toprak kirliliği ve gıda güvenliğine ilişkin endişeler gibi faktörler tarafından desteklenecektir. Akıllı tarımda teknoloji arttıkça ürün verimliliğinin de artacağını öngörüyoruz” dedi.
Alışılmış yöntemleri yıkmak istiyoruz
Önümüzdeki beş yıl içinde bitki besleme, tarımsal otomasyon ve sera sistemleri alanlarında 10 yeni ürünü piyasaya sürmeyi planladıklarını söyleyen Forte Genel Müdürü Hasan Cengiz Bayrak, “Gelecekteki planlarımız içerisinde; yatırım anlayışının yalnızca alışılmış yöntemlerle mümkün olduğu algısını yıkmak istiyoruz ve insanlara farklı alanlarda da yatırım yapabileceğini bu alanlar desteklenince de kazanabileceklerini göstermek istiyoruz” diye ekledi.
10 kat daha kârlı
Forte Teknoloji olarak su kıtlığı ve artan gıda talebi sorunlarına modern topraksız tarım uygulamalarıyla çözüm sunma hedefi kapsamında CETWELL projesini geliştirdiklerini belirten Forte Genel Müdürü Hasan Cengiz Bayrak, “Forte Teknoloji’nin bir iştiraki olarak, tarıma yatırım yapmak isteyenler için anahtar teslim sera projeleri geliştiriyoruz. Su ve kimyasal kullanımını azaltarak daha verimli ve çevre dostu bir tarım yöntemi sunuyoruz. Türkiye’deki modern sera alanının her yıl bin 500 dekarlık bir artışla büyümesi, topraksız tarımın ev almaktan 10 kat daha kârlı olduğunu gösteriyor. Küresel akıllı tarım pazarının 2030’a kadar 35,98 milyar dolara ulaşması beklenirken, daha düşük sermaye ile yatırım fırsatları sunmayı hedefliyoruz. Yenilikçi finansal yapılar geliştirerek geniş bir yatırımcı kitlesini çekmeyi planlıyoruz” dedi.