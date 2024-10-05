Toros Tarım’dan yenilikçi iş fikirleri için program

Mehmet Hanifi GÜLEL

Şirket, İzmir Tarım Teknoloji Merkezi (İTTM) paydaşlığında gerçekleştirilen ve Sürdürülebilir Tarım Bilimsel Ar-Ge Kooperatifi tarafından yürütülen bu programla tarım sektöründe yenilikçi iş fikirleri geliştiren girişimci adaylarına; alanında uzman isimlerden mentorluk, iş modeli rehberliği ve kuluçka programlarına hazırlayacak. Program sonunda fikirlerini somut projelere dönüştürme konusunda başarılı olan, jürinin seçeceği ilk üç katılımcıya ise toplam 18 bin dolar tutarında ‘Tohum Sermaye’ desteği verilecek.

Programın tanıtımında konuşan Tekfen Holding Tarımsal Sanayi Grubu Başkan Yardımcısı ve Toros Tarım Genel Müdürü Ahmet Eren, 2050'de dünya nüfusunun 10 milyara ulaşmasının beklendiğini hatırlatarak, önümüzdeki yıllarda iklim değişikliği kaynaklı aşırı iklim olayları, sürdürülebilir olmayan tarım teknikleri ve tedarik zincirleri, yerel gelir kaynaklarının azalması, ormansızlaşma, arazilerin ve su havzalarının sürdürülebilir bir şekilde yönetilememesi gibi sebeplerden dolayı tarım ve gıdanın olumsuz etkileneceğine dikkat çekti.

50 yıldır ‘Tarım Neredeyse Toros Tarım Oradadır’ misyonuyla hareket ettiklerini ifade eden Eren, “Değişen dünyada ve ekonomik koşullarda amacımız çiftçilerimizin rekabet gücünü artırmak ve çevresel etkileri azaltmak. Bu dönüşümde teknolojinin ve yenilikçi iş modellerinin ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu dönüşümde, Türk tarımının sürdürülebilirliğine de hizmet etmek ve sektördeki ihtiyaçlara sürdürülebilir, öncü ve yenilikçi çözümler sunma misyonumuzu yerine getirmek için yeni bir adım daha attık ve AGRI Tech Ön Kuluçka Programı’nı hayata geçirdik” diye konuştu.

İlk etapta 13 girişimci kabul edildi

- Sürdürülebilir tarımın teknolojiyle buluştuğu platform, 28 şehirden 58 başvuru aldı. l Program başarı kriterlerine göre yapılan değerlendirmenin ardından, 10 farklı şehirden 13 girişimci adayı AGRI Tech Ön Kuluçka Programı’na kabul edildi.

- 16 farklı kategoride yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 30’unu, kadın girişimci adayları oluşturuyor.