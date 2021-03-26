Traktör kredilendirme şartları esnetildi

ANKARA (DÜNYA)

Önceki tebliğde traktörlere yatırım kredisi verilmesi için gerekli olan bazı şartlar, yeni tebliğde esnetildi. Daha önce traktörün yatırım kredisinden yararlanması için; bitkisel üretim veya küçükbaş, büyükbaş hayvancılık ve kanatlı üretim konularından en az birinin bulunması şartı aranıyordu. Yeni düzenlemede ise bu şart kaldırıldı.

Buna göre, ilgili yönetmelik hükümlerine göre kredi uygunluk belgesi veya geçerlilik süresi devam eden zirai kredilendirme belgesi olan traktörler için yatırım kredisi kullandırılabilecek.

Tebliğin, tarımsal mekanizasyon araçları ile sulama ekipmanlarının kredilendirilmesiyle ilgili hükümlerinde de değişiklik yapıldı.