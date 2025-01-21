Trakya Birlik 2024 üretim sezonu verileri açıklandı

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, geçen yıl yaşanan kuraklığın ayçiçeği üretimini olumsuz etkilediğini anımsattı ve çiftçilerin en iyi kazancı sağlaması için çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

Kırbiç, "Geçen yıl Trakya Birlik olarak yaklaşık 240 bin ton ürün alımı gerçekleştirdik. Bunun da parasal değeri yaklaşık 5 milyar lira. Gerçekten ciddi bir rakam ve bu parayı da bir ay içerisinde çiftçilerimize ödedik" ifadelerini kullandı.

"Fabrikalardaki kapasite artışına yönelik yeni yatırımlar yapılacak"

Kırbiç, 2025'te ayçiçeği üretim kapasitesini artıracaklarını belirtti. Birliğin Türkiye'nin en önemli ayçiçeği yağı üreticilerinden olduğunu ifade eden Kırbiç, şunları kaydetti: "Önceki dönemde fabrikalarımızda bir miktar kapasite artışı yapmıştık. Kapasite artışını devam ettirmek için genel kurullarımızda yeni yatırım kararları alındı. Önümüzdeki süreçte kapasite artışı sürecek. Bölgemizin, ülkemizin ve üreticilerimizin kurumumuza ihtiyacı var. Şartlarımız ve imkanlarımız el verdiği sürece kapasite artışına devam edeceğiz."