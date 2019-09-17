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TTSO’dan 'Hayde Çaya Bakalım' kampanyasına destek

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim tarafından başlatılan ve çaya sahip çıkılması konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan “Hayde Çaya Bakalım” kampanyasına destek verdiğini belirtti

TTSO’dan 'Hayde Çaya Bakalım' kampanyasına destek
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Necati Tuzcu / RİZE

Hacısalihoğlu, geleceğini kurtarmak ve dünya pazarında daha fazla yer bulabilmesi adına çayın kalitesini mümkün mertebe artırmaları gerektiğini bildirdi.

Çayın hepimizin hayatında önemli yer tutuğunu söyleyen Hacısalihoğlu, "Çayın geleceğini kurtarmak ve dünya pazarında daha fazla yer bulabilmesi adına çayın kalitesini mümkün mertebe artırmamız gerekiyor. Bu da çayın dikiminden başlıyor.”

Çayın yapraklarını sürgüne göre toplamak gerektiğine işaret eden Hacısalihoğlu, “Devamında da çayı ezmeden, fazla hasar vermeden teslim edileceği noktaya kadar götürmek gerekiyor. Burada müstahsile görev düşüyor” ifadesini kullandı.

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