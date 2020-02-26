TÜBİTAK, tarım ve gıda sektörlerinde 17 çağrıya çıkmaya hazırlanıyor

26 Şubat 2020

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), bu yıl hedef odaklı destek programları kapsamında, gıda ve tarım sektörlerindeki 17 konuda proje çağrısına çıkmaya hazırlanıyor. Destek verilecek alanlar arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üretiminin artırılması yönünde talimat verdiği kenevir ıslahı da yer alıyor.

TÜBİTAK, tarım ve gıdada dijital teknolojiler alanında ileri teknoloji ürünlerinin Türkiye'de geliştirilmesine yönelik küresel eğilimlerde yükselen konularda çağrılar planladı. Kurum, vereceği desteklerle tarım ve hayvancılıkta teknolojinin kullanımını artırmayı ve çiftçinin üretimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Bu kapsamda, 2020'de tarım ve gıdada dijital teknolojiler, toprak ve bitki besleme, bahçe bitkileri, tarla bitkileri, gıda işleme ve üretim teknolojileri, hayvan besleme, hayvan yetiştirme ve yetiştirme hastalıkları konularının alt alanlarında destekler verilecek.

Tarım ve gıdada dijital teknolojiler kategorisinde dijital tarım çözümleri, hayvancılıkta dijitalleşme, gıda güvenliğine yönelik nesnelerin interneti uygulamaları konularında 3 çağrıya çıkılması öngörülüyor.

Kenevir ıslahı projeleri de kapsamda

Tarla bitkileri kategorisinde yağ, yem ve yerli pamuk ıslahı konularında çağrıya çıkılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "stratejik ürün" olarak nitelendirdiği ve üretimin artırılması konusunda çalışma yapılması talimatı verdiği "kenevir"in ıslahı da proje çağrısına çıkılması planlanan alanlar arasında yer alıyor.

Bahçe bitkilerine yönelik meyve ve sebze ıslahı teknolojileri konularında 2, toprak ve bitki besleme, gübre üretim teknolojileri için 1 çağrı planlandı.

Gıda işleme ve üretim teknolojileri alanında yerli gıda ham maddeleri ve yardımcı maddeler, kuru meyve sebze teknolojileri, yerli ve yenilikçi hububat öğütme ve tavlama teknolojileriyle yenilikçi gıda katkı maddeleri konularında 4 çağrıya çıkılması öngörülüyor.

Hayvan besleme, hayvan yetiştirme ve hastalıkları alanında, yerli hayvancılıkta verimlilik, sürü sağlığı ve yönetimi, yerli hayvan yemleri çağrıya çıkılacak alanlar olacak.

Böylece TÜBİTAK, bu yıl gıda ve tarım sektörlerinde toplam 17 çağrıya çıkarak, projelere destek verecek.

1823 tarım projesine destek sağlandı

TÜBİTAK, 2000-2019 yıllarında tarım ve gıda alanında ileri teknoloji ürünlerinin Türkiye'de geliştirilmesine yönelik 1823 projeyi destekledi.

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 184 firma ve üniversitenin 248 projesi için 119,8 milyon lira hibe verirken, Araştırma Destek Programları Başkanlığı da toplam bütçesi 551,2 milyon lira olan projelere kaynak sağladı.

Kaynak: AA