TÜDKİYEB Başkanı Çelik: Sürdürülebilir üretime geçmeden dünyada açlığı yok edemeyeceğiz

14 Ekim 2020

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, salgınla birlikte sağlık ve gıda sektörlerinin öneminin daha da arttığını belirterek, "Büyütelim, besleyelim, hep birlikte sürdürelim. Görüyoruz ki küçük aile çiftçi ve yetiştiricileri üretmeden, büyütmeden, beslemeden, sürdürülebilir üretime geçmeden dünyada açlığı yok edemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü, 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nü ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) 75'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

FAO'nun 75'inci yılını "Büyütelim, besleyelim, hep birlikte sürdürelim. Eylemlerimiz geleceğimizdir" temasıyla kutladığına işaret eden Çelik, dünyanın en önemli sorununun açlık olduğunu belirtti. Çelik, pandeminin gıda ve sağlıktan daha stratejik bir sektör olmadığını bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

4 milyar ton gıdanın 1,3 milyar tonu çöpe gidiyor

Hala dünyanın açlık sorununu çözemediğine işaret eden Çelik, şu değerlendirmede bulundu: "Afrika, Asya, Karayipler ve Latin Amerika'da hala kadınları, yaşlıları, çocukları aç bırakıyor, ekmeğe muhtaç ediyorsak uzaya çıkmanın, teknolojide akla hayale sığmayan yeni buluşlar yapmanın anlamı ne? Büyütelim, besleyelim, hep birlikte sürdürelim. Görüyoruz ki küçük aile çiftçi ve yetiştiricileri üretmeden, büyütmeden, beslemeden, sürdürülebilir üretime geçmeden dünyada açlığı yok edemeyeceğiz. Bu en önemli sorunumuz. Diğer sorun ise sağlık hizmetlerine herkesin yeterince ulaşamaması. Bu iki sorunu çözmeden dünyada barıştan söz etmek mümkün değil."

Çelik, Birleşmiş Milletlerin Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenmenin Durumu Raporu 2019 verilerine göre, dünyada 690 milyondan fazla insanın doğrudan açlıkla mücadele ettiğini bildirdi. İnsanların bir kısmının ise aşırı gıda tüketimi sonucu obezite sorunuyla uğraştığına dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Bir yılda üretilen 4 milyar ton gıdanın 1,3 milyar tonu çöpe giderken, açlığın hala sürmesinin izahı yoktur. Açlık çeken insan sayısı, 2018-2019 döneminde bir yılda 10 milyon, 2014-2019 döneminde 60 milyon artmıştır. Bu sorun, azalma bir yana giderek artacaktır. Nitekim aç insan sayısının 2030'da 840 milyonu geçeceğini söylenmektedir. Rapora göre en az 83 milyon kişi daha 2020'de Kovid-19'un tetiklediği ekonomik küçülme sebebiyle açlık çekmeye başlayacak. Bu sayının 132 milyona kadar çıkabileceği öngörülüyor."

"Çiftçi kadınlar olmadan tarım ve hayvancılık sürdürülemez"

Nihat Çelik, salgın sürecinde ilk etapta insanların marketlere hücum ettiğini ama çiftçi ve yetiştiricinin düzenli üretimle insanların gıda bulamama tedirginliğine kapılmasını önlediğini hatırlattı. Bu süreçte iki meslek grubunun önemini ve özverilerini daha net gördüklerini belirten Çelik, "Bunlardan biri sağlık çalışanları, diğerleri ise çiftçi ve yetiştiriciler. Gecelerini gündüzlerine katarak canları pahasına yaptıkları çalışmalarla bu sürecin daha kolay atlatılmasını sağlayan her iki gruba da teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, dünyada gıdayı üreten insanların yüzde 80'inin küçük aile çiftçileri olduğunu, onlar olmadan gıda güvencesinin sağlanamayacağını vurguladı. Tarım ve hayvancılıkta kadınların önemine de dikkati çeken Çelik, şunları söyledi:

"Tarım ve hayvancılıkta kadınların inkar edilemez bir yeri var. Çiftçi ve yetiştirici kadınlar olmadan tarım ve hayvancılık sürdürülemez. Dünyada da ülkemizde de tarım ve hayvancılığı kadınlar sırtlarında taşımaktadır. Temmuz 2020 itibarıyla Türkiye'de tarımda çalışan 5 milyon 283 bin kişinin 2 milyon 195 binini kadınlar oluşturmaktadır. Çalışan kadınların dörtte birinden fazlası tarımdadır. Kadınlar, çoğunluğu ücretsiz aile işçisi olarak tarıma hizmet etmekte, mülteci, yabancı, sığınmacılarla birlikte 88-89 milyonu aşan ülke nüfusunun gıda güvencesini eksiksiz sağlamaktadır. Bu vesileyle emektar, cefakar, çalışkan tüm çiftçi, yetiştirici kadınlarımızın 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: AA